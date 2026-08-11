Al Ittihad - Al Kholood maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Al-Ittihad, 2026/27 Suudi Arabistan Pro Ligi sezonunun açılış haftasında Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda Al-Kholood'u ağırlıyor ve bu karşılaşma iki kulüp için çok farklı anlamlar taşıyor. Al-Ittihad için bu, yeniden yapılanma projesinin ilk maçı: Sergio Conceicao, beşincilikle tamamlanan ve kupasız geçen sezonun ardından karşılıklı anlaşmayla ayrıldı ve kulüp, sadece yedi aya yakın üst düzey teknik direktörlük deneyimi bulunan ancak AFC Şampiyonlar Ligi İki şampiyonluğuna yeni taşıdığı Gamba Osaka ile yolda Al-Nassr'ı da eleyerek gerçek bir referans ortaya koyan 38 yaşındaki Alman teknik direktör Jens Wissing'e yöneldi.

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Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu karşılaşma için bilet almanın en pratik yolu, Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club maçı için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden geçiyor. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan veya genel satış dönemlerinin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında kalmayı sürdürüyor ve bu maç da istisna değil.

Resmi kanallar üzerinden standart giriş biletleri genellikle 50 SAR ile 125 SAR arasında değişir.

Premium oturma kategorileri genel olarak 300 SAR ile 700 SAR arasında değişir.

İkram ve ağırlamayı da içeren VIP ve Gold Lounge seçenekleri yaklaşık 1.800 SAR'dan başlar.

Çoğu sezon açılış maçında olduğu gibi, karşılaşma yaklaştıkça fiyatlar yükselebilir; bu nedenle Ticombo ile erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

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