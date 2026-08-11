24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoAl Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoAl Kholood
Book Al Ittihad vs Al Kholood Tickets
Çeviri:

Al Ittihad - Al Kholood maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Ittihad
Al Kholood

Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Kholood ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Ittihad, 2026/27 Suudi Arabistan Pro Ligi sezonunun açılış haftasında Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda Al-Kholood'u ağırlıyor ve bu karşılaşma iki kulüp için çok farklı anlamlar taşıyor. Al-Ittihad için bu, yeniden yapılanma projesinin ilk maçı: Sergio Conceicao, beşincilikle tamamlanan ve kupasız geçen sezonun ardından karşılıklı anlaşmayla ayrıldı ve kulüp, sadece yedi aya yakın üst düzey teknik direktörlük deneyimi bulunan ancak AFC Şampiyonlar Ligi İki şampiyonluğuna yeni taşıdığı Gamba Osaka ile yolda Al-Nassr'ı da eleyerek gerçek bir referans ortaya koyan 38 yaşındaki Alman teknik direktör Jens Wissing'e yöneldi.

GOAL, Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip; buna başlama saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

crest
Premier Lig - Hafta 1
King Abdullah Sports City

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu karşılaşma için bilet almanın en pratik yolu, Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club maçı için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden geçiyor. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan veya genel satış dönemlerinin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında kalmayı sürdürüyor ve bu maç da istisna değil.

  • Resmi kanallar üzerinden standart giriş biletleri genellikle 50 SAR ile 125 SAR arasında değişir.
  • Premium oturma kategorileri genel olarak 300 SAR ile 700 SAR arasında değişir.
  • İkram ve ağırlamayı da içeren VIP ve Gold Lounge seçenekleri yaklaşık 1.800 SAR'dan başlar.
  • Çoğu sezon açılış maçında olduğu gibi, karşılaşma yaklaştıkça fiyatlar yükselebilir; bu nedenle Ticombo ile erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad - Al Kholood form durumu

ITT

ITT - Form

ALI
K1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
B2-2
ALJ
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
ALK

ALK - Form

ITT
B0-0
HIL
K1-2
ALA
B0-0
AHL
K3-0
ALF
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
1/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Al Ittihad - Al Kholood: Son kafa kafaya maçlar

Kafa Kafaya

Al IttihadÇizimAl Kholood
3
1
1
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
MS
King Cup
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
MS
Premier Lig
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
MS
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
MS
Premier Lig
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
10Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Al Ittihad - Al Kholood puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin