Al Ittihad - Al Kholood biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Al-Ittihad, 2026/27 Suudi Pro Ligi sezonunun açılış haftasında Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda Al-Kholood'u konuk ediyor ve bu karşılaşma her iki kulüp için de çok farklı anlamlar taşıyor. Al-Ittihad için bu, yeniden yapılanma projesinin ilk maçı: Sergio Conceicao, beşincilikle tamamlanan ve kupasız geçen sezonun ardından karşılıklı anlaşmayla ayrıldı ve kulüp, tercihini 38 yaşındaki Alman teknik direktör Jens Wissing'den yana kullandı. Wissing, üst düzey teknik adamlıkta yalnızca yedi aya yakın bir deneyimle geliyor ancak gerçek bir referansa sahip; kısa süre önce Gamba Osaka'yı AFC Şampiyonlar Ligi İki şampiyonluğuna taşıdı ve bu süreçte Al-Nassr'ı da mağlup etti.

GOAL, Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip; buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Kholood Club - Al-Ittihad Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmaktır. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan ya da genel satış dönemlerinin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi onaylamanıza olanak tanır.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri, dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

Resmi kanallar üzerinden standart giriş biletleri genellikle 50 SAR ile 125 SAR arasında değişir.

Premium koltuk kategorileri genel olarak 300 SAR ile 700 SAR arasında değişir.

İkram ve yeme içme dahil VIP ve Gold Lounge seçenekleri yaklaşık 1.800 SAR'dan başlar.

Çoğu sezon açılış maçında olduğu gibi, karşılaşma yaklaştıkça fiyatlar yükselebilir; bu nedenle en düşük mevcut fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu, erken rezervasyonu Ticombo ile yapmaktır.

Al Ittihad - Al Kholood Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

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