AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, Birleşik Arap Emirlikleri’nin güçlü ekiplerinden Al-Ain’i Cidde’deki King Abdullah Sports City Stadyumu’nda ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki Asya devi de ülkelerinde büyük başarılar elde etmiş ve kıta futbolunda köklü bir geçmişe sahip. Bu da grup aşamasındaki karşılaşmayı Asya futbol takviminin en dikkat çekici maçlarından biri hâline getiriyor.

GOAL, tribündeki yerinizi ayırtıp bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmasını canlı izleyebilmeniz için maç bilgileri, stadyumun konumu ve bilet seçeneklerine ilişkin tüm önemli ayrıntıları derledi.

Al Ittihad-Al-Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Ittihad-Al-Ain maçının yayın bilgileri şu anda resmî olarak açıklanmadı. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saati yaklaştığında tekrar kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 4 2 Kas 2026 - 13:15

Al Ittihad’ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit’teki iç saha maçlarının resmî biletleri öncelikle, Suudi Arabistan’daki büyük futbol etkinliklerinin resmî birincil bilet satış platformu olan Webook üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarların genel bilet satışı başladığında ilk olarak bu platformu kontrol etmeleri öneriliyor.

Resmî birincil satış platformundaki biletler tamamen tükenirse resmî sitede bilet kalmadığında Grintahub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Al Ittihad-Al-Ain biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları tribün kategorisine, koltuk konumuna ve maça olan genel talebe göre değişiyor.

Resmî bilet satış platformu Webook’ta kale arkası tribünlerdeki standart genel giriş biletleri genellikle yaklaşık 30 ila 50 SAR’dan başlıyor.

Birincil satıştaki biletler tükenirse ikincil piyasalardaki seçeneklerin fiyatları taraftar talebine göre değişecektir. Grintahub gibi ikincil platformlarda standart giriş biletleri yaklaşık 80 SAR’dan başlıyor.

En ucuz bilet seçeneklerini değerlendirmek için genel satış başladığında hızlı davranın veya fiyatlar yükselmeden güvenilir ikincil satış platformlarındaki mevcut ilanlara göz atın.

Al Ittihad-Al-Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad ve Al-Ain’in form durumu

Al Ittihad, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Shamal ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçtan önce, Al Nassr FC’yi ve Al-Fayha’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmalar da dâhil olmak üzere Suudi Pro Ligi’nde üst üste üç galibiyet almıştı. Beş maçlık serinin ilk karşılaşmasında ise Al Fateh FC ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi.

Al-Ain, son beş maçının dördünü kazandı. Puan kaybettiği tek maç, Arabian Gulf League’de Al-Wasl ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı. En dikkat çekici sonucu, son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al Nassr FC’yi 4-0 yenerek aldı. Kalba FC, Al-Nasr SC ve Khorfakkan karşısında da galibiyetler elde eden Al-Ain, bu beş maçta on gol atıp yalnızca iki gol yedi.

Al Ittihad-Al-Ain: Son karşılaşmalardaki sonuçlar

İki takım en son Ağustos 2014’te karşılaştı. AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Ain’i ağırlayan Al Ittihad, maçı 3-1 kaybetti. Tamamı 2014’te AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te oynanan kayıtlardaki dört karşılaşmanın ikisini Al-Ain, birini Al Ittihad kazandı; bir maç da berabere bitti. Bu dört maçta Al-Ain sekiz, Al Ittihad ise beş gol attı.