Al Ittihad, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al Ahli'yi Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde ağırlayacak.

İki takımın 6 Mart 2026'daki son Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasında Al Ahli, aynı şehirden rakibini 3-1 mağlup etti. Al Ahli, Al Ittihad'a karşı oynadığı son altı lig maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak üstünlük kurdu.

Al Ittihad-Al Ahli maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Ittihad-Al Ahli maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde oynanacak.

Premier Lig - Hafta 15 11 Ara 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Arabistan Pro Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet bilgilerine göre Al Ittihad-Al Ahli karşılaşması için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri maç gününden önce doğrudan Al Ittihad veya Al Ahli'nin resmî bilet satış portallarından ya da internet sitelerinden satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Arabistan Pro Ligi maçı biletleri ne kadar?

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart üst tribün: Üst tribündeki genel giriş koltukları için fiyatlar yaklaşık 59 SAR'dan başlıyor.

Üst tribündeki genel giriş koltukları için fiyatlar yaklaşık başlıyor. Genel giriş / alt tribünler: Fiyatlar genellikle 60 ile 150 SAR arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium ve saha kenarı kategorileri: Fiyatlar genellikle 250 ile 600 SAR arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Pakete bağlı olarak fiyatlar 1.000 SAR'ın üzerine çıkabiliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse Grintahub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart yeniden satış / üst tribün: Fiyatlar yaklaşık 350 ile 550 SAR'dan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Premium alt tribün yeniden satışı: Fiyatlar sıklıkla 900 SAR ile 2.000 SAR'ın üzeri arasında değişiyor.

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Al Ittihad ve Al Ahli'nin form durumu

Al Ittihad, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 23 Ekim'de Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Diriyah'ı evinde 2-0 yendi. Bu karşılaşmadan önce deplasmanda Al-Ettifaq'ı 4-1 mağlup etmişti. Bu süreçteki tek yenilgisini AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Shabab Al-Ahli Dubai'ye 2-1 kaybederek aldı. Beş maçta 10 gol atıp dört gol yedi.

Al Ahli, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Son maçında 23 Ekim'de Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Khaleej'i 4-1 yendi; ayrıca deplasmanda Al Fateh'i 4-0 mağlup etti. Tek yenilgisini FIFA Kıtalararası Kupa'da Mamelodi Sundowns karşısında aldı. Al Ahli, bu beş maçta 13 gol atıp beş gol yedi.

Al Ittihad-Al Ahli: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, 6 Mart 2026'da Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ahli'nin evinde aldığı 3-1'lik galibiyetle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Al Ahli üç, Al Ittihad bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Al Ittihad'ın bu süreçteki tek galibiyeti, Ekim 2024'te evinde aldığı 1-0'lık sonuçtu.