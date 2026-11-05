Al Ittihad, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al Ahli'yi Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde ağırlayacak.

İki takımın 6 Mart 2026'daki son Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasında Al Ahli, aynı şehirden rakibini 3-1 mağlup etti. Al Ahli, Al Ittihad'a karşı oynadığı son altı lig maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak son dönemdeki eşleşmelerde üstünlük kurdu.

Al Ittihad-Al Ahli maçı için biletleri nereden ve ne kadara satın alabileceğiniz dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Ittihad-Al Ahli maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde oynanacak.

Premier Lig - Hafta 15 26 Kas 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Arabistan Pro Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan karşılaşmanın bilet satış bilgilerine göre Al Ittihad-Al Ahli maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: Biletleri maç gününden önce doğrudan Al Ittihad veya Al Ahli'nin resmî bilet satış platformlarından ya da internet sitelerinden satın alabilirsiniz.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart üst tribün: Üst tribündeki genel giriş koltukları için fiyatlar yaklaşık 59 SAR'dan başlıyor.

Üst tribündeki genel giriş koltukları için fiyatlar yaklaşık başlıyor. Genel giriş / alt tribünler: Fiyatlar genellikle 60 ila 150 SAR arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium ve saha kenarı kategorileri: Fiyatlar genellikle 250 ila 600 SAR arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Pakete bağlı olarak fiyatlar 1.000 SAR'ı aşabiliyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse Grintahub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Standart ikinci el bilet / üst tribün: Fiyatlar yaklaşık 350 ila 550 SAR aralığından başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık aralığından başlıyor. Premium alt tribün ikinci el biletleri: Fiyatlar sıklıkla 900 ila 2.000 SAR ve üzeri seviyelerde değişiyor.

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad ve Al Ahli'nin form durumu

Al Ittihad, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında, 23 Ekim'de Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Diriyah'ı evinde 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşmadan önce de Al-Ettifaq deplasmanında 4-1 kazanmıştı. Bu serideki tek yenilgisini AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Shabab Al-Ahli Dubai'ye 2-1 kaybederek aldı. Beş maçta 10 gol atıp dört gol yedi.

Al Ahli, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Son olarak 23 Ekim'de Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Khaleej'i 4-1 mağlup etti. Al Fateh deplasmanında da 4-0 kazandı. Tek yenilgisini FIFA Kıtalararası Kupa'da Mamelodi Sundowns'a karşı aldı. Al Ahli, bu beş maçta 13 gol atıp beş gol yedi.

Al Ittihad-Al Ahli: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, 6 Mart 2026'da Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ahli'nin evinde aldığı 3-1'lik galibiyetle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Al Ahli üç, Al Ittihad bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Al Ittihad'ın bu serideki tek galibiyeti, Ekim 2024'te evinde aldığı 1-0'lık galibiyetti.