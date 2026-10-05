Al-Hilal - Al-Ittihad 2026 biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi, Suudi El Clásico maç tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Al Hilal, Suudi Pro League sezonunun en çok beklenen karşılaşmalarından birinde Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Ittihad'ı ağırlıyor. Ülkenin en çok kupa kazanan iki kulübünü karşı karşıya getiren bu mücadele, kendi başına bir Klasiko niteliği taşıyor. Al Hilal, geçen sezonu ikinci sırada tamamlamasının ardından bu maça yeniden çıkış arayışıyla geliyor. Suudi Arabistan'ın en eski kulübü Al Ittihad ise hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanmayı hedeflerken, yeni teknik direktörü Jens Wissing yönetiminde Riyad'a gidiyor.

GOAL, Al Hilal - Al Ittihad biletlerini hemen şimdi satın alabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri bir araya getirdi; maçın başlama saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler buna dahil.

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Al Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman?

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Bu Suudi Pro League Klasikosu, Al Hilal'in Riyad'daki iç saha stadında oynanıyor. Çoğu Suudi Pro League maçında olduğu gibi, yayın gerekçeleri nedeniyle tam başlama saati maç gününe yaklaşıldıkça değiştirilebilir; bu yüzden seyahat etmeden önce en güncel kesinleşmiş detaylar için yukarıdaki bilet bağlantısını kontrol edin.

Al Hilal - Al Ittihad biletleri nereden alınır?

Resmi biletler genellikle Suudi Pro League'in sitesi ve Al Hilal'in kendi bilet satış kanalları üzerinden de satışa sunuluyor. Ancak ligin en başarılı ve en fazla desteklenen iki kulübünü karşı karşıya getiren bu büyüklükte bir maçta, resmi kontenjanlar yayımlandıktan sonra son derece hızlı şekilde tükenme eğiliminde oluyor; bu da genellikle başlama vuruşundan bir veya iki hafta önce gerçekleşiyor. Yerini garantilemek isteyen ve biletsiz kalma riskini almak istemeyen taraftarlar için ikincil piyasa üzerinden önceden rezervasyon yaptırmak kuvvetle tavsiye ediliyor.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ITT

Sahadaki kalite düşünüldüğünde, Al Hilal'in yaz transferlerinden Al Ittihad'ın Benzema'ya süren bağımlılığına kadar, bu Klasiko'nun sezonun en çok talep gören biletlerinden biri olması muhtemel. Bu nedenle erken rezervasyon en güvenli seçenek.

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Al Hilal - Al Ittihad biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında kalmaya devam ediyor. Ancak bu ölçekte bir maçın fiyatlarının lig ortalamasının oldukça üzerinde olması muhtemel.

Standart Suudi Pro League maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 50 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor. Premium ve kenar hat koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 1.500 SAR arasında değişirken, lounge erişimi ve ikramı da içeren VIP ve hospitality seçenekleri, bunun gibi yüksek profilli maçlarda 1.500 SAR'ın üzerine çıkabiliyor.

İkincil piyasada, bu karşılaşma için mevcut en ucuz biletler, sadece Kingdom Arena'nın içinde olup Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün karşı karşıya gelişini izlemek isteyen taraftarlar için en iyi değerli giriş noktası sunuyor. Her iki takımın profili ve bu maçın arkasındaki tarih göz önüne alındığında, karşılaşma yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu yüzden mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneklerini yakalamanın en iyi yolu erken rezervasyon yapmak.

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Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Kingdom Arena, Şubat 2024'ten bu yana Al Hilal'in iç saha stadı ve Suudi Arabistan'daki en modern ve teknolojik açıdan en gelişmiş stadyumlardan biri. Riyad'ın kuzeybatısındaki Boulevard City'de yer alan tesis, futbol düzeninde 30.000'e kadar seyirci ağırlayabiliyor ve geri çekilebilir bir çatının yanı sıra orta noktanın üzerinde asılı duran dört taraflı bir video ekrana sahip.

Stadyum adı: Kingdom Arena Konum: Boulevard City, Riyad, Suudi Arabistan Ev sahibi kulüp: Al Hilal Kapasite: Yaklaşık 30.000 Zemin: Çim

Kingdom Arena'nın inşaatı 2023'ün ortasında başladı. Kingdom Holding Company, isim hakları karşılığında tesise yatırım yaparken, Al Hilal de burayı kalıcı evi yapmayı kabul etti. Futbolun ötesinde stadyum, yıl boyunca konserlere ve diğer büyük etkinliklere ev sahipliği yaparak kış Riyadh Season eğlence takviminin de odak noktalarından biri. Kingdom Arena'da maç izlemeye giden taraftarları, tesis genelinde mükemmel görüş açıları ve modern olanaklarla son teknoloji bir maç günü deneyimi bekliyor.