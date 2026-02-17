Al Hilal, Suudi Pro League sezonunun en çok beklenen karşılaşmalarından birinde, Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Ittihad'ı ağırlıyor. Ülkenin en çok kupa kazanan iki kulübünü karşı karşıya getiren bu mücadele, kendi başına bir Klasiko niteliği taşıyor. Al Hilal, geçen sezonu ikinci sırada bitirmesinin ardından bu maça çıkış arayarak giriyor. Suudi Arabistan'ın en eski kulübü olan Al Ittihad ise, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanma hedefiyle, yeni teknik direktörü Jens Wissing yönetiminde Riyad'a geliyor.

Al Hilal ile Al Ittihad, yıllar boyunca Suudi futbolunun en unutulmaz maçlarından bazılarına imza attı ve iki takım da gösterişli bir oyun ortaya koyabilecek kadrolara sahip. Al Hilal'in yaz döneminde Crysencio Summerville'i kadrosuna katması ve Al Ittihad'ın hâlâ Karim Benzema gibi bir isme sahip olması, bu karşılaşmanın sahanın her iki ucunda da yıldız kalitesi vadettiğini gösteriyor.

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Al Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 17 Eylül 2026 Perşembe Al Hilal - Al Ittihad Kingdom Arena, Riyad, Suudi Arabistan Biletler

Bu Suudi Pro League Klasikosu, Al Hilal'in Riyad'daki iç saha stadında oynanacak. Çoğu Suudi Pro League maçında olduğu gibi, kesin başlama saati yayın gerekçeleriyle maç gününe yakın bir tarihte değiştirilebilir; bu nedenle seyahate çıkmadan önce en güncel doğrulanmış detaylar için yukarıdaki bilet bağlantısını kontrol edin.

Al Hilal - Al Ittihad biletleri nereden alınır?

Bu karşılaşma için bilet almanın en pratik yolu StubHub üzerinden işlem yapmak. Platform, Al Hilal - Al Ittihad maçı için doğrulanmış oturma seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeliyor. İnternetten satın almak, mevcut kategorilere göz atmanıza ve resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan ya da genel satış döneminin açılmasını beklemeden yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro League sitesinde ve Al Hilal'in kendi bilet satış kanallarında da satışa sunulur. Ancak ligin en başarılı ve en çok desteklenen iki kulübünü karşı karşıya getiren bu büyüklükteki bir mücadelede, resmi kontenjanlar satışa çıktıktan sonra son derece hızlı tükenme eğilimi gösterir ve bu durum genellikle santranın bir veya iki hafta öncesinde yaşanır. Yer bulamama riskini almak yerine koltuğunu garanti altına almak isteyen taraftarlara, ikincil pazar üzerinden önceden rezervasyon yapmaları güçlü şekilde tavsiye edilir.

Sahadaki kalite düşünüldüğünde, Al Hilal'in yaz transferlerinden Al Ittihad'ın Benzema'ya olan devam eden bağımlılığına kadar, bu Klasiko'nun sezonun en çok talep gören biletlerinden biri olması muhtemel. Bu nedenle erken rezervasyon en güvenli seçenek.

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Al Hilal - Al Ittihad biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri, genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı seçenekler arasında yer almaya devam ediyor. Ancak bu ölçekte bir karşılaşmanın fiyatlarının lig ortalamasının belirgin şekilde üzerinde olması bekleniyor.

Standart Suudi Pro League maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 50 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor. Premium ve yan hat koltuk kategorileri çoğunlukla 250 SAR ile 1.500 SAR arasında değişirken, lounge erişimi ve yiyecek içecek hizmetlerini içeren VIP ve hospitality seçenekleri, bunun gibi yüksek profilli maçlarda 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

İkincil pazarda, bu karşılaşma için mevcut en ucuz biletler, yalnızca Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün kozlarını paylaşmasını Kingdom Arena'da izlemek isteyen taraftarlar için en iyi fiyat avantajını sunuyor. İki takımın profili ve bu fikstürün tarihsel arka planı göz önüne alındığında, fiyatların maç yaklaştıkça hızla yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu erken rezervasyon yapmak.

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Al Hilal - Al Ittihad hakkında bilmeniz gereken her şey

Asya'nın en çok kupa kazanan kulübü olan Al Hilal, müzesindeki 70 büyük kupaya rağmen geçen sezon Suudi Pro League'i, ligde yakaladığı dikkat çekici 24 maçlık yenilmezlik serisine karşın ikinci sırada tamamladı. Simone Inzaghi bu sezon da teknik direktör olarak görevine devam ediyor. Kulüp, yaz döneminde West Ham'dan Crysencio Summerville'i transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirdi. Bu isim, Darwin Nunez, Theo Hernandez ve Joao Cancelo'nun zaten bulunduğu ekibe katıldı.

1927'de kurulan Al Ittihad, Suudi Arabistan'ın en eski spor kulübü ve iki kez AFC Şampiyonlar Ligi kazanan, önemli yerel başarılarla dolu uzun bir geçmişe sahip bir ekip. Kulübün yedek kulübesinde birden fazla değişiklik yaşadığı çalkantılı bir sezonun ardından Al Ittihad, bu sezona girerken yeniden yapılanma sürecini yönetmesi için, Gamba Osaka ile AFC Champions League Two'yu kazanmasının ardından dikkat çeken genç teknik adam Jens Wissing'e yöneldi. Karim Benzema kulübün hâlâ en önemli figürü konumunda ve Kingdom Arena deplasmanı, Al Ittihad'a yeniden yapılanmasının doğru yolda olduğunu ligin en zorlu rakiplerinden birine karşı erken aşamada kanıtlama fırsatı sunuyor.

Organizasyon: Suudi Pro League Ev sahibi takım: Al Hilal Deplasman takımı: Al Ittihad Stat: Kingdom Arena, Riyad

Suudi futbolunun geleneksel güçlerinden ikisi arasında, ligin en modern statlarından birinde kapalı gişe tribünler önünde sert mücadeleye sahne olacak bir karşılaşma bekleyin.

Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Kingdom Arena, Şubat 2024'ten bu yana Al Hilal'in iç saha stadı ve Suudi Arabistan'daki en modern ve teknolojik açıdan en gelişmiş statlardan biri. Riyad'ın kuzeybatısındaki Boulevard City'de yer alan tesis, futbol düzeninde 30.000'e kadar seyirci kapasitesine sahip. Ayrıca açılır kapanır çatıya ve orta yuvarlağın üzerinde asılı duran dört taraflı bir video ekrana sahip.

Stat adı: Kingdom Arena Konum: Boulevard City, Riyad, Suudi Arabistan Ev sahibi kulüp: Al Hilal Kapasite: Yaklaşık 30.000 Zemin: Çim

Kingdom Arena'nın inşasına 2023'ün ortalarında başlandı. Kingdom Holding Company, isim hakları karşılığında tesise yatırım yaptı ve Al Hilal de burayı kalıcı evi yapmayı kabul etti. Futbolun ötesinde stat, kış aylarındaki Riyadh Season eğlence takviminin de odak noktalarından biri ve yıl boyunca konserler ile diğer büyük etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kingdom Arena'da maç izlemeye gelen taraftarları, stat genelinde mükemmel görüş açıları ve modern olanaklarla son teknoloji bir maç günü deneyimi bekliyor.