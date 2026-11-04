Son şampiyon Al Hilal, Riyad’daki Kingdom Arena’da oynanacak kritik son 16 turu maçında Al Hazem ile karşılaşırken Kral Kupası’nda heyecan artıyor. Bu prestijli yerel eleme turnuvasında iki takım, çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

GOAL, biletlerle ilgili tüm önemli ayrıntıları ve biletleri hemen nasıl alabileceğinizi açıklıyor.

Al Hilal-Al Hazem Kral Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Al Hilal-Al Hazem Kral Kupası maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşmiş TV kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın tekrar kontrol edin.

King Cup - 1/8 30 Kas 2026 - 12:00

Al Hilal-Al Hazem maçının biletleri nereden alınır?

Kral Kupası maçlarının resmî biletleri ağırlıklı olarak Webook gibi belirlenmiş Suudi Arabistan etkinlik bileti platformları ve ev sahibi kulübün bilet satış portalları üzerinden dağıtılıyor. Taraftarlar, standart fiyatlı koltukları doğrudan satın almak için resmî ön satış ve genel satış dönemlerinde önce bu platformları kontrol etmeli.

Maçın temel bilgileri şöyle:

Maç: Al Hilal-Al Hazem

Turnuva: Kral Kupası son 16 turu

Tarih: 30 Kasım 2026 Pazartesi

Başlama saati: Suudi Arabistan saatiyle 20.00

Stadyum: Kingdom Arena, Riyad, Suudi Arabistan

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub’ı tercih edebilirsiniz. Alternatif platformlar, resmî kontenjanlar tükendiğinde taraftarlara en ucuz bileti bulmak için güvenilir bir seçenek sunuyor.

Al Hilal-Al Hazem maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet sağlayıcısında, standart tribünlerdeki genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 30 ila 50 SAR’dan başlıyor. Bu da eleme aşamasının ilk turlarındaki kupa maçlarını taraftarlar için oldukça erişilebilir kılıyor.

GrintaHub gibi ikincil piyasa platformlarında ise bilet fiyatları yaklaşık 80 SAR’dan başlıyor. Bu platformlar, resmî kontenjanların tükenmesi hâlinde taraftarlara mevcut en ucuz bileti almak için alternatif bir yol sunuyor.

Al Hilal-Al Hazem Kral Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Hilal ve Al Hazem’in form durumu

Al Hilal, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı, birini kaybetti. Son maçında 3 Kasım’da AFC Şampiyonlar Ligi Elite’te Shabab Al Ahli Dubai’yi 2-0 yendi. Bu süreçte ligde Al Fateh’i de 2-0 mağlup etti ve Al Qadsiah deplasmanından 2-3’lük galibiyetle döndü. Tek yenilgisini ise 27 Ekim’de kıtasal turnuvada Al-Shamal karşısında 3-1’lik skorla aldı. Al Hilal, bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Al Hazem, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında 29 Ekim’de Al Khaleej’e 4-2 kaybetti. Al-Fayha ile 2-2, Neom SC ile 1-1 berabere kalırken Al Hilal’e 1-0, Al Fateh’e ise 2-3 mağlup oldu. Al Hazem, bu beş maçta altı gol attı ve 11 gol yedi.

Al Hilal-Al Hazem: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 19 Ekim 2026’da karşılaştı. Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki maçı Al Hilal 1-0 kazandı. Bundan önce Al Hazem, Mayıs 2026’da Al Hilal’i konuk etti ve 0-3 mağlup oldu. Kaydedilen beş karşılaşmada Al Hilal dört, Al Hazem ise bir galibiyet aldı. Al Hilal 16, Al Hazem üç gol attı. Verilerde Al Hilal’in en farklı galibiyeti, Kasım 2023’te Al Hazem deplasmanında aldığı 9-0’lık sonuçtu.