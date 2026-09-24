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Al Hilal - Al Hazem biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Al Hilal
Al Hazem
Premier Lig

Al Hilal, Suudi Pro Ligi'nde Al Hazem ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Al Hilal, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Abha'daki Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium'da Al Kholood ile karşı karşıya gelecek.

Ligdeki son maçında 2 Mayıs 2026'da Al Hilal, Al-Hazem Club Stadium'da rahat bir 3-0'lık deplasman galibiyeti aldı. Karim Benzema, Marcos Leonardo ve maçın son bölümünde Rúben Neves'in penaltıdan attığı goller, Al Hilal'e bu net galibiyeti getirdi.

GOAL, Al Hilal - Al Hazem maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Al Hilal - Al Hazem Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Hilal - Al Hazem maçı, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Riyad'daki Prince Faisal bin Fahd Stadium'da başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 10
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal - Al Hazem Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al Hilal - Al Hazem Suudi Pro Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel satın alma seçeneklerini ve adımları takip edebilirsiniz:

1. Resmi birincil platformlar

  • Webook Platformu: Suudi Arabistan'da, Riyad'da oynanan Suudi Pro Ligi maçları da dahil olmak üzere büyük etkinlikler ve maçlar için başlıca resmi bilet satış platformu.
  • Blu Store Uygulaması: Al Hilal'in resmi kulüp mobil uygulaması. İç saha maçı biletleri, genel satışa açılmadan önce çoğu zaman ilk olarak yalnızca kulüp üyelerine sunuluyor.

2. İkincil ve yeniden satış bileti pazarı

Biletler resmi kanallarda tükenirse, GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında sık sık yeniden satış biletleri listelenir, ancak fiyatlar talebe göre değişiklik gösterebilir.

Al Hilal - Al Hazem Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi'nde Al Hilal - Al Hazem bilet fiyatları, tribün kategorisine ve stadyumdaki konuma bağlı olarak genellikle 50 SAR ile 1.500+ SAR arasında değişir:

1. Resmi birincil platformlar

  • Kategori 3 (Kalelerin arkası / üst tribün): 50 SAR - 75 SAR
  • Kategori 2 (Köşe / standart yan tribün): 100 SAR - 150 SAR
  • Kategori 1 (Ana tribün / alt yan koltuklar): 200 SAR - 350 SAR
  • Premium / VIP ağırlama: 500 SAR - 1.500+ SAR

2. İkincil piyasa fiyatlandırması

GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar, maç günü yaklaştıkça müsaitlik, talep ve koltuk konumuna göre dalgalanır.

  • Kategori 3 (Kalelerin arkası / üst tribün yeniden satış): 75 SAR - 120 SAR
  • Kategori 2 (Köşe / yan tribün yeniden satış): 150 SAR - 250 SAR
  • Kategori 1 (Alt ana tribün yeniden satış): 300 SAR - 550 SAR
  • VIP ve Premium ağırlama yeniden satışı: 600 SAR - 2.000+ SAR

Al Hilal - Al Hazem Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Hilal - Al Hazem form durumu

Al Hilal, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kazandı. Bu süreçteki tek yenilgisini 7 Eylül'de Neom SC'ye 2-0 kaybederek aldı. Bu aksiliğin öncesinde Al Shabab'ı 2-0 mağlup etmiş, Al Ahli'yi 3-0 gibi farklı bir skorla geçmiş ve deplasmanda Al Khaleej'i 5-1 yenmişti. Bu beş maçta 12 gol attı ve kalesinde üç gol gördü.

Al Hazem'in ligdeki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi çıktı. Son sonuçları, 8 Eylül'de Al-Taawoun karşısında alınan 1-0'lık galibiyetti ve ayrıca Al Shabab ile 1-1 berabere kaldılar. Bu süreçte beş gol atıp altı gol yediler.

HIL

HIL - Form

AHL
K3-0
ALS
K0-2
NEO
K0-2
ALT
K0-6
ALG
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5
ALH

ALH - Form

ITT
K3-2
ALS
B1-1
AFS
B0-0
ALT
K1-0
AHL
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Hilal - Al Hazem: Son karşılaşmalardaki tablo

İki takım arasındaki son karşılaşma 2 Mayıs 2026'da oynandı. Al Hazem, Suudi Pro Ligi'nde Al Hilal'i konuk etti ve maçı 0-3 kaybetti. Ondan önce Al Hilal, 8 Ocak 2026'da sahasında 3-0 kazandı. Kulüpler arasında kayda geçen son beş maçın tamamını Al Hilal kazandı; bu maçlarda 19 gol attı ve yalnızca üç gol yedi.

Kafa Kafaya

Al HilalÇizimAl Hazem
5
0
0
Premier Lig
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
MS
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
MS
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
4
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
1
MS
Premier Lig
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
9
MS
King Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
MS
22Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı1/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme

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