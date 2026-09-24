Al Hilal, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Abha'daki Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium'da Al Kholood ile karşı karşıya gelecek.

Ligdeki son maçında 2 Mayıs 2026'da Al Hilal, Al-Hazem Club Stadium'da rahat bir 3-0'lık deplasman galibiyeti aldı. Karim Benzema, Marcos Leonardo ve maçın son bölümünde Rúben Neves'in penaltıdan attığı goller, Al Hilal'e bu net galibiyeti getirdi.

GOAL, Al Hilal - Al Hazem maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Al Hilal - Al Hazem Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Hilal - Al Hazem maçı, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Riyad'daki Prince Faisal bin Fahd Stadium'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 19 Eki 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal - Al Hazem Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al Hilal - Al Hazem Suudi Pro Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel satın alma seçeneklerini ve adımları takip edebilirsiniz:

1. Resmi birincil platformlar

Webook Platformu: Suudi Arabistan'da, Riyad'da oynanan Suudi Pro Ligi maçları da dahil olmak üzere büyük etkinlikler ve maçlar için başlıca resmi bilet satış platformu.

Blu Store Uygulaması: Al Hilal'in resmi kulüp mobil uygulaması. İç saha maçı biletleri, genel satışa açılmadan önce çoğu zaman ilk olarak yalnızca kulüp üyelerine sunuluyor.

2. İkincil ve yeniden satış bileti pazarı

Biletler resmi kanallarda tükenirse, GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında sık sık yeniden satış biletleri listelenir, ancak fiyatlar talebe göre değişiklik gösterebilir.

Al Hilal - Al Hazem Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi'nde Al Hilal - Al Hazem bilet fiyatları, tribün kategorisine ve stadyumdaki konuma bağlı olarak genellikle 50 SAR ile 1.500+ SAR arasında değişir:

1. Resmi birincil platformlar

Kategori 3 (Kalelerin arkası / üst tribün): 50 SAR - 75 SAR

Kategori 2 (Köşe / standart yan tribün): 100 SAR - 150 SAR

Kategori 1 (Ana tribün / alt yan koltuklar): 200 SAR - 350 SAR

Premium / VIP ağırlama: 500 SAR - 1.500+ SAR

2. İkincil piyasa fiyatlandırması

GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar, maç günü yaklaştıkça müsaitlik, talep ve koltuk konumuna göre dalgalanır.

Kategori 3 (Kalelerin arkası / üst tribün yeniden satış): 75 SAR - 120 SAR

Kategori 2 (Köşe / yan tribün yeniden satış): 150 SAR - 250 SAR

Kategori 1 (Alt ana tribün yeniden satış): 300 SAR - 550 SAR

VIP ve Premium ağırlama yeniden satışı: 600 SAR - 2.000+ SAR

Al Hilal - Al Hazem Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Hilal - Al Hazem form durumu

Al Hilal, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kazandı. Bu süreçteki tek yenilgisini 7 Eylül'de Neom SC'ye 2-0 kaybederek aldı. Bu aksiliğin öncesinde Al Shabab'ı 2-0 mağlup etmiş, Al Ahli'yi 3-0 gibi farklı bir skorla geçmiş ve deplasmanda Al Khaleej'i 5-1 yenmişti. Bu beş maçta 12 gol attı ve kalesinde üç gol gördü.

Al Hazem'in ligdeki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi çıktı. Son sonuçları, 8 Eylül'de Al-Taawoun karşısında alınan 1-0'lık galibiyetti ve ayrıca Al Shabab ile 1-1 berabere kaldılar. Bu süreçte beş gol atıp altı gol yediler.

Al Hilal - Al Hazem: Son karşılaşmalardaki tablo

İki takım arasındaki son karşılaşma 2 Mayıs 2026'da oynandı. Al Hazem, Suudi Pro Ligi'nde Al Hilal'i konuk etti ve maçı 0-3 kaybetti. Ondan önce Al Hilal, 8 Ocak 2026'da sahasında 3-0 kazandı. Kulüpler arasında kayda geçen son beş maçın tamamını Al Hilal kazandı; bu maçlarda 19 gol attı ve yalnızca üç gol yedi.