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Premier Lig
team-logoAl Hilal
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl-Faisaly
Book Al Hilal vs Al Faisaly Tickets
Çeviri:

Al Hilal - Al-Faisaly maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
K. Benzema
Al Hilal
Al-Faisaly

Al Hilal SFC ile Al-Faisaly FC arasındaki maçın biletlerini tam olarak şu şekilde alabilirsiniz.

Suudi Pro Ligi, üst düzey futbol yetenekleri, tribünlerdeki elektrikli atmosfer ve sert rekabetlerle küresel ilgi çekmeye devam ediyor. Yeni sezon başlarken, ligin güçlü ekiplerinden Al Hilal SFC, 1. hafta mücadelesinde Al-Faisaly FC ile kozlarını paylaşıyor. Suudi futbol tarihinin en çok kupa kazanan kulübü olan Al Hilal, evinde üstünlüğünü ortaya koyma hedefiyle bu maça çıkarken, Al Faisaly ise sezonun başında ses getirecek bir sürprize imza atmak istiyor.

GOAL'de, Al Hilal SFC - Al-Faisaly FC biletlerinizi hemen ve zahmetsizce alabilmeniz için tüm kritik maç detaylarını, stat bilgilerini, fiyat dökümünü ve doğrudan bağlantıları bir araya getirdik.

Al Hilal - Al-Faisaly maçı ne zaman?

Al Hilal SFC ile Al-Faisaly FC arasındaki Suudi Pro Ligi karşılaşması, Ağustos 2026'nın ortasında Riyad'daki son teknoloji Kingdom Arena'da oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal - Al-Faisaly biletleri nereden alınır?

Resmî kulüp kanalları üzerinden birincil bilet almak, sezonluk kombine sahipleri ve resmî üyelerden gelen yoğun talep nedeniyle çoğu zaman zor olabiliyor. Kulüplerin resmî bilet kontenjanları, satışa çıktıktan sonraki dakikalar içinde sıklıkla tükeniyor.

Neyse ki ikincil bilet platformları, yerini garanti altına almak isteyen taraftarlar için güvenli, güvenilir ve pratik bir alternatif sunuyor. Ticombo gibi, taraftarları dünya genelindeki satıcı envanteriyle buluşturan ikincil pazar yerleri üzerinden doğrulanmış biletleri doğrudan satın alabilirsiniz.

Al Hilal - Al-Faisaly biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçlarında bilet fiyatları, koltuğun konumuna, görüş kalitesine ve ağırlama paketlerine göre değişiklik gösteriyor. En ucuz bilet seçenekleri, kalelerin arkasındaki standart üst tribün koltukları için yaklaşık 500 SAR'dan başlıyor ve bu da bütçesini düşünen taraftarlar için maça girişi erişilebilir kılıyor.

  • Kale arkası standart: 500 SAR ile 750 SAR arası
  • Yan saha Kategori 1 / uzun kenar alt tribün: 800 SAR ile 1.500 SAR arası
  • Premium VIP ve kulüp ağırlama paketleri: 2.500 SAR ile 5.000+ SAR arası

Bütçe dostu bir seçenek arayan taraftarlar için genel girişli uç tribün koltukları, sizi coşkulu ev sahibi taraftar atmosferinin tam ortasına taşırken oldukça yüksek bir fiyat-performans sunuyor. Maksimum konfor ve en iyi görüş açılarını isteyenler için ise premium yan saha koltukları veya executive ağırlama locaları, yiyecek, içecek ve lüks dolgulu koltukları içeren seçenekler sunuyor.

Suudi Pro Ligi: Al Hilal - Al-Faisaly hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Hilal - Al-Faisaly ikili rekabet karnesi:

Kafa Kafaya

Al HilalÇizimAl-Faisaly
4
1
0
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
MS
Super Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
MS
Premier Lig
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
MS
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
MS
Premier Lig
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
MS
11Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

Al Hilal - Al-Faisaly takım haberleri:

Al Hilal vs Al-Faisaly kadroları

4-1-4-1
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Diziliş
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
4-3-3
Y. BounouY. BounouM. Al-HarbiM. Al-Harbiteam-logoM. MahzariK. KoulibalyK. KoulibalyA. LajamiA. LajamiC. SummervilleC. SummervilleR. NevesR. NevesM. KannoM. KannoMalcomMalcomS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicK. BenzemaK. Benzemateam-logoF. Pachecoteam-logoM. Al Shanqititeam-logoK. Al-HarbiA. GirottoA. GirottoA. SeckA. SeckJ. SeoaneJ. Seoaneteam-logoA. Al-Mogrenteam-logoA. Al SharifT. BongondaT. BongondaC. BassogogC. BassogogA. MendyA. Mendy
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
4-1-4-1
Al Hilal

İlk 11

Al-Faisaly

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Inzaghi
  • G. Solinas

Al Hilal - Al-Faisaly form durumu:

HIL

HIL - Form

ALK
K1-2
ALK
K1-2
ALN
B1-1
NEO
K2-0
ALF
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AFS

AFS - Form

ALT
K2-0
ANA
K0-3
ITT
K0-4
ALW
K1-1
ALT
K0-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Riyad'ın kalbinde yer alan Kingdom Arena, dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş iç-dış mekân çok amaçlı statlarından biri. Özellikle samimi ama bir o kadar da ürkütücü bir atmosfer yaratmak için tasarlanan arena, tamamen açılıp kapanabilen bir çatıya ve son teknoloji iklim kontrol sistemlerine sahip. Bu sayede dışarıdaki hava koşulları ne olursa olsun oyuncular ve taraftarlar için konforlu sıcaklık sağlanıyor.

Maç günü ziyaretçileri için statla ilgili temel bilgiler:

  • Kapasite: 26.000+ modern oturma kapasiteli seyirci alanı
  • Adres: Boulevard Hall, Al Hada, Riyad, Suudi Arabistan
  • Olanaklar: Premium iç alanlar, üst düzey yeme içme alanları, taraftar mağazaları ve executive VIP süitleri
  • Ulaşım: Boulevard bölgesini çevreleyen özel maç günü otopark alanlarının yanı sıra araç çağırma hizmetleri ve taksi ağlarıyla kolay erişim

Ziyaretçilerin, güvenlik kontrollerini rahat şekilde geçmek, statın sunduğu imkânları keşfetmek ve maç öncesi ışık şovları başlamadan yerlerini almak için en az 90 dakika önce gelmeleri tavsiye ediliyor.

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