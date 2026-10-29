Al Hilal, 20 Kasım 2026 Cuma günü Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda Al Diriyah'ı ağırlayacak.

Al Hilal, son beş maçında 13 gol atıp yalnızca dört gol yiyerek hem hücumdaki gücünü hem de dengeli oyununu ortaya koydu. Al Diriyah ise Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak daha istikrarsız bir performans sergiledi.

Al Hilal-Al Diriyah maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Al Hilal-Al Diriyah Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Hilal-Al Diriyah maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 14 20 Kas 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal-Al Diriyah Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Al Hilal-Al Diriyah Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletlerini almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Al Hilal'in iç saha maçlarının biletleri genellikle resmî BLU Store platformunda satışa sunulur. Genel giriş, Club View, VIP ve VVIP paketleri arasından seçim yapabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel giriş biletleri çoğu zaman GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Hilal-Al Diriyah Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Hilal-Al Diriyah Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil bilet satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / Kale arkası: 30–50 SAR

Köşe ve üst yan tribünler: 60–90 SAR

1. kategori / Alt ana tribün: 100–150 SAR

VIP ve üst düzey ağırlama: 250–500+ SAR

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse GrintaHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Standart / Genel oturma alanları: 150–350 SAR

Saha kenarındaki en iyi yerler ve Club View: 400–900 SAR

VIP localar ve üst düzey bölümler: 1.000–4.500+ SAR

Al Hilal-Al Diriyah Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Al Hilal ve Al Diriyah'ın form durumu

Al Hilal, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanıp yalnızca bir kez mağlup olarak bu karşılaşmaya iyi bir form durumuyla geliyor. Tek yenilgisini 7 Eylül'de Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Neom SC karşısında aldı, ancak o tarihten bu yana üst üste dört galibiyet elde etti. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Sadd'ı 2-0 yendi. Ligde Al-Taawoun'u 6-0 mağlup etmesi de hücumdaki tehlikesini gösterdi. Bu beş maçta 13 gol atıp yalnızca dört gol yedi.

Al Diriyah ise Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçından iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet çıkardı. Son maçında Al Nassr'a 3-0 kaybetti; Al Qadsiah karşısında da 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçların arasında Abha ile golsüz berabere kalıp Al Fateh deplasmanında 2-1 kazanması, maç öncesinde form durumunu değerlendirmeyi zorlaştırıyor.

Al Hilal-Al Diriyah: Son karşılaşmalar

Al Hilal ile Al Diriyah'ın yakın dönemdeki karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Geçmiş maçlara ilişkin bilgiler erişilebilir hâle gelirse bu bölüm güncellenecek.