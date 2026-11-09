Al Hilal, 24 Kasım 2026 Salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasının büyük maçında Al Ain ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, Riyad'daki son teknolojiyle donatılmış Kingdom Arena'da oynanacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi şimdiden nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Hilal-Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Hilal-Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın yeniden kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 6 7 Ara 2026 - 13:15

Al Hilal-Al Ain biletleri nereden alınır?

Tribünde yerinizi ayırtmak için en iyi seçenek, Blu Store platformu gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış kanallarını kullanmak. Maç günü yaklaştıkça ön satış ve genel satış kontenjanları açılacağı için taraftarlara her zaman önce resmî kanalları kontrol etmeleri öneriliyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikinci el bilet platformu Grintahub bir seçenek. Grintahub'ın bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçına özel bilet sayfasını ziyaret ederek mevcut koltukları inceleyebilir ve satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al Hilal-Al Ain biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, deplasmana giden taraftarlar ve yerel futbolseverler için çoğu zaman öncelikli hedef. Kulübün resmî kanallarından satın alındığında bu maçın standart genel giriş biletleri, oldukça uygun bir fiyat olan 35 SAR'dan başlıyor ve alt tribün koltuklarında genellikle 150 SAR'a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikinci el bilet platformlarında ise genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 85 SAR'dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak en iyi strateji.

Al Hilal-Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Hilal ve Al Ain'in form durumu

Al Hilal, Suudi Pro Lig ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki son beş maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı. Son maçında, 3 Kasım'da kıtasal turnuvada Shabab Al Ahli Dubai'yi 2-0 yendi. Bu maçtan önce ligde Al Fateh'i 2-0, deplasmanda ise Al Qadsiah'ı 2-3 mağlup etmişti. Bu süreçteki tek yenilgisini 27 Ekim'de AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Shamal karşısında 3-1'lik skorla aldı. Al Hilal, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Al Ain, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, 2 Kasım'da AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Ittihad karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetti. Kıtasal turnuvada Tractor'ı da 2-1 yendi ancak hem President's Cup'ta hem de ADNOC Pro League'de Shabab Al Ahli Dubai'ye kaybetti. Son maçında ise 8 Kasım'da Al-Wahda ile 0-0 berabere kaldı.

Al Hilal-Al Ain: Son karşılaşmalar

İki takım en son Ekim 2024'te AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te karşılaştı. Al Ain, ev sahipliği yaptığı maçı 4-5 kaybetti. Bundan önce Al Hilal, Nisan 2024'te Al Ain'i sahasında 2-1 yenmiş; Al Ain ise aynı eşleşmenin ilk ayağında kendi sahasında 4-2 kazanmıştı. Bu turnuvada kayıtlara geçen beş karşılaşmada Al Hilal üç, Al Ain iki galibiyet aldı. İki takım bu maçlarda toplam 19 gol attı.