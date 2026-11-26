Al Hilal, 24 Kasım 2026 Salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasında Al Ain ile önemli bir maça çıkacak. Karşılaşma, Riyad'daki modern Kingdom Arena'da oynanacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Hilal-Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Hilal-Al Ain maçının yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Doğrulanan televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın bir tarihte tekrar kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 6 7 Ara 2026 - 13:15

Al Hilal-Al Ain maçının biletleri nereden alınır?

Bilet almak için en iyi seçenek, Blu Store gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış platformlarıdır. Maç günü yaklaşırken ön satış ve genel satış kontenjanları açılacağından, taraftarların önce resmî kanalları kontrol etmesi önerilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikincil satış platformu Grintahub bir diğer seçenektir. Grintahub'ın bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçına ayrılmış bilet sayfasından mevcut koltukları inceleyip satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al Hilal-Al Ain maçının biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem seyahat edecek taraftarlar hem de yerel destekçiler için çoğu zaman önceliklidir. Kulübün resmî kanallarında bu maçın standart giriş biletleri 35 SAR gibi uygun bir fiyattan başlıyor. Alt tribün koltuklarının fiyatı ise genellikle 150 SAR'a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 85 SAR'dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Al Hilal-Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Hilal ve Al Ain'in form durumu

Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki son beş maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı. Son maçında, 3 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Shabab Al Ahli Dubai'yi 2-0 yendi. Bundan önce ligde Al Fateh'i 2-0, deplasmanda ise Al Qadsiah'ı 3-2 mağlup etmişti. Bu süreçteki tek yenilgisini, 27 Ekim'de AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Shamal karşısında 3-1'lik skorla aldı. Al Hilal, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Al Ain, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, 2 Kasım'da AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Ittihad'ı 4-1 yenmesi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Tractor'ı da 2-1 mağlup etti ancak Shabab Al Ahli Dubai'ye hem Başkanlık Kupası'nda hem de ADNOC Pro Ligi'nde yenildi. Son maçında ise 8 Kasım'da Al-Wahda ile 0-0 berabere kaldı.

Al Hilal-Al Ain: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Ekim 2024'te AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynandı. Al Ain, ev sahipliği yaptığı maçı 5-4 kaybetti. Bundan önce Al Hilal, Nisan 2024'te Al Ain'i sahasında 2-1 yenerken Al Ain aynı eşleşmenin ilk maçını kendi sahasında 4-2 kazanmıştı. Bu turnuvada kayıtlara geçen beş karşılaşmada Al Hilal üç, Al Ain ise iki kez galip geldi. İki takım bu maçlarda toplam 19 gol attı.