Al Hilal, 24 Kasım 2026 Salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasında Al Ain ile önemli bir maçta karşılaşacak. Mücadele, Riyad'daki son teknolojiyle donatılmış Kingdom Arena'da oynanacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Hilal - Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Hilal - Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçının resmî yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Kesinleşmiş televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın yeniden kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 6 7 Ara 2026 - 13:15

Al Hilal - Al Ain biletleri nereden alınır?

Bilet almak için en iyi seçenek, Blu Store platformu gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış kanallarıdır. Taraftarların, maç günü yaklaştıkça ön satış ve genel satış biletleri satışa sunulduğunda önce resmî kanalları kontrol etmesi önerilir.

Resmî sitedeki biletler tükenmişse ikincil satış platformu Grintahub bir seçenek olabilir. AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçının mevcut koltuklarını Grintahub'ın bu maça özel bilet sayfasında inceleyebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Al Hilal - Al Ain biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem deplasmana gidecek taraftarların hem de yerel seyircilerin önceliği oluyor. Kulübün resmî kanallarında bu maçın standart genel giriş biletleri 35 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Alt tribün koltuklarının fiyatları ise genellikle 150 Suudi Arabistan riyaline kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 85 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Al Hilal - Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gerekenler

Al Hilal ve Al Ain'in form durumu

Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında, 3 Kasım'da kıtasal organizasyonda Shabab Al Ahli Dubai'yi 2-0 yendi. Bundan önce ligde Al Fateh'i 2-0 mağlup etmiş ve Al Qadsiah deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönmüştü. Bu süreçteki tek mağlubiyetini, 27 Ekim'de AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Shamal karşısında 3-1'lik skorla aldı. Al Hilal, bu beş maçta sekiz gol attı ve dört gol yedi.

Al Ain, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En dikkat çekici sonucunu, 2 Kasım'da AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Ittihad'ı 4-1 yenerek elde etti. Kıtasal organizasyonda Tractor'ı da 2-1 mağlup etti ancak hem Başkanlık Kupası'nda hem de ADNOC Pro League'de Shabab Al Ahli Dubai'ye yenildi. Son maçında ise 8 Kasım'da Al-Wahda ile 0-0 berabere kaldı.

Al Hilal - Al Ain: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Ekim 2024'te AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te karşılaştı. Al Ain, ev sahipliği yaptığı maçı 5-4 kaybetti. Bundan önce Al Hilal, Nisan 2024'te Al Ain'i evinde 2-1 yenmişti. Aynı eşleşmenin ilk maçında ise Al Ain, kendi sahasında 4-2 kazanmıştı. Bu organizasyonda kayıtlara geçen beş karşılaşmada Al Hilal üç, Al Ain iki galibiyet aldı. İki takım bu maçlarda toplam 19 gol attı.