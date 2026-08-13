24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoAl Hilal
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Ahli
Book Al Hilal vs Al Ahli Tickets
Çeviri:

Al Hilal - Al Ahli maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Lig fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Hilal
Al Ahli

Al Hilal, Suudi Pro Ligi'nde Al Ahli ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al Hilal, sezonun ilk gerçek dev kapışmalarından birinde Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Ahli'yi ağırlıyor. Bu karşılaşma, Suudi futbolunun en başarılı ve yıldızlarla dolu iki kulübü arasında düzenli olarak bir Klasiko olarak lanse ediliyor. Al Hilal, geçen sezonu ikinci sırada tamamlamasının ardından bu maça geri dönüş arayışıyla çıkarken, Al Ahli ise yeni teknik direktörü Marino Pusic yönetiminde üst üste iki AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonu olarak Riyad'a geliyor.

GOAL, şu anda Al Hilal - Al Ahli bileti almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlama saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere bir araya getirdi.

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

crest
Premier Lig - Hafta 3
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Hilal - Al Ahli karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen StubHub üzerinden işlem yapmak. İnternetten satın almak, mevcut kategorilere göz atmanıza ve resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan ya da genel satış penceresinin açılmasını beklemeden yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi'nin sitesi ve Al Hilal'in kendi bilet satış kanalları üzerinden de satışa sunulur. Ancak ligin en büyük ve en çok desteklenen iki kulübü arasındaki böyle bir karşılaşmada resmi kontenjanlar, yayımlandıktan sonra, çoğunlukla başlama vuruşundan bir veya iki hafta önce hızla tükenme eğilimindedir. Yerini kaçırma riski almak yerine koltuğunu garanti altına almak isteyen taraftarlara, ikincil piyasa üzerinden önceden rezervasyon yapmaları güçlü şekilde tavsiye edilir.

Sahadaki kalite düşünüldüğünde, Al Hilal'in yeniden yapılandırılan hücum hattından Al Ahli'nin son kıtasal şampiyon olma statüsüne kadar, bu karşılaşma büyük olasılıkla sezonun açılış haftalarının en çok talep gören biletlerinden biri olacak. Bu nedenle erken rezervasyon en güvenli seçenektir.

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri, genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor. Ancak bu büyüklükte bir karşılaşmanın fiyatlarının lig ortalamasının üzerinde olması muhtemel.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 50 SAR ile 90 SAR arasında başlar. Premium ve kenar çizgisi koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişirken, lounge erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri, bunun gibi yüksek profilli maçlarda 1.500 SAR'ı aşabilir.

StubHub gibi ikincil piyasada, bu maç için mevcut en ucuz biletler, yalnızca Kingdom Arena'da olup Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün karşı karşıya gelişini izlemek isteyen taraftarlar için en iyi değerli giriş noktası sunuyor. Her iki takımın da profili göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu erken rezervasyon yapmak.

Al Hilal - Al Ahli Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Hilal - Al Ahli form durumu

HIL

HIL - Form

ALF
K0-1
AFS
K4-2
ALR
K0-2
ALF
K0-3
ALK
K1-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
AHL

AHL - Form

DIR
K0-1
ALA
K1-2
ABH
K4-0
AUC
K1-0
ALK
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Al Hilal - Al Ahli: Son kafa kafaya maçlar

Kafa Kafaya

Al HilalÇizimAl Ahli
1
2
2
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
MS
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
MS
Premier Lig
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
MS
Premier Lig
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
MS
6Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Hilal - Al Ahli puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin