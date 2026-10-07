Al Hazem, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Ar Rass'taki Al Hazem Club Stadyumu'nda Al Nassr ile karşı karşıya gelecek.

Son karşılaşmalar açık şekilde Al Nassr'ın üstünlüğüne işaret ediyor; buna, iki takımın ligde en son Şubat 2026'da karşılaştığı maçta gelen 4-0'lık baskın galibiyet de dahil. Bu fikstür tarihsel olarak bol gollü anlara sahne oldu; bunlar arasında Şubat 2024'te Al Nassr'ın sahasında oynanan unutulmaz 4-4'lük beraberlik de yer alıyor.

GOAL, Al Hazem - Al Nassr FC maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz konusunda bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve ne kadar tuttuğunu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al Hazem - Al Nassr FC Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Hazem, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Ar Rass'taki Al Hazem Club Stadyumu'nda Al Nassr'ı konuk edecek.

Premier Lig - Hafta 13 5 Kas 2026 - 12:00 Al Hazem Club Stadium

Al Hazem - Al Nassr FC Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Abha - Al Shabab gibi bir Suudi Arabistan Pro Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, resmi kanalları mı yoksa ikincil bilet pazarlarını mı tercih ettiğinize bağlı olarak birkaç temel seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmi kulüp kanalları

Resmi kulüp bilet satışı: Takımlar iç saha maçlarına çıktığında, ilgili kulüplerin resmi bilet satış portallarını veya internet sitelerini (Abha Club ya da Al Shabab FC) kontrol edebilirsiniz; çünkü doğrudan birincil piyasadaki biletleri maç gününe daha yakın bir tarihte satışa çıkarırlar.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçenekleri tamamen tükendiyse, genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi fikstürleri için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Hazem - Al Nassr FC Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Arabistan Pro Ligi maçlarında bilet fiyatları, satın alımı doğrudan resmi kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil pazar yerleri üzerinden mi yaptığınıza göre değişiklik gösterir.

1. Resmi kulüp kanalları

Genel giriş / standart oturma: 10 SAR ile 30 SAR arası

Kategori 1 / premium yan görüş: 50 SAR ile 100 SAR arası

Executive ve hospitality paketleri: 250 SAR ile 600+ SAR arası (ev sahibi kulübe ve stadyum olanaklarına bağlı olarak)

2. İkincil bilet pazarları

Resmi biletler kulüplerin birincil satış kanalları üzerinden tükendiyse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

Üst tribün / genel giriş yeniden satışı: 240 SAR ile 600 SAR arası

Alt tribün / kenar çizgisi görüşü: 600 SAR ile 1.600+ SAR arası

VIP ve premium hospitality yeniden satışı: 1.800 SAR ile 7.500+ SAR arası

Al Hazem - Al Nassr FC Suudi Arabistan Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Hazem - Al Nassr FC form durumu

Al Hazem, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçında Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ahli'ye 3-1 kaybettiği görülürken, bu süreçte daha önce Al Ittihad'a da 3-2 yenildi. Al-Faisaly ile 0-0 ve Al Shabab ile 1-1 berabere kalmaları, sıkı kalabilen bir takıma işaret ediyor, ancak yenilen goller hanesi zorlu bir tablo ortaya koyuyor. Bu periyottaki tek galibiyetleri ise Al-Taawoun karşısında 1-0 geldi.

Al Nassr da son beş maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet alırken, bir kez de berabere kaldı. En ağır sonuç, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Ain karşısında alınan 4-0'lık yenilgi oldu; bu skor, en üst seviyede savunmadaki kırılganlıkları ortaya çıkardı. Ligde Al Khaleej ile 1-1 berabere kalmaları ve Al Ittihad'a 2-1 kaybetmeleri istikrarsız bir görüntü çizerken, Abha ve Al-Taawoun karşısında arka arkaya gelen iki 2-1'lik galibiyet, ihtiyaç duyduklarında sonuç alabileceklerini gösteriyor.

Al Hazem - Al Nassr FC: Son karşılıklı maçların karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Şubat 2026'da Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hazem'i konuk eden Al Nassr'ın 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Son beş karşılaşmaya bakıldığında Al Nassr belirgin şekilde üstünlük kurdu; Eylül 2023'te deplasmanda alınan 5-1'lik galibiyet ve Ekim 2025'te Al Hazem deplasmanındaki 2-0'lık zafer de dahil olmak üzere bu maçların dördünü kazandı. Tek istisna ise Şubat 2024'te Al Nassr'ın sahasında oynanan dikkat çekici 4-4'lük beraberlik oldu; bu, seride Al Hazem'in yenilgiden kaçındığı tek maçtı.