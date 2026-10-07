AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Katar ekibi Al Gharafa SC'nin İran devi Esteghlal FC'yi ağırlayacağı yüksek tempolu bir kıtalar arası karşılaşma oynanacak. Her iki kulüp de güçlü bir geçmişe ve sadık taraftar kitlelerine sahip olduğundan, bu grup aşaması maçı bölgedeki Asya futbolu tutkunları için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma niteliği taşıyor.

GOAL, tarih, stat detayları ve bilet seçeneklerine dair tüm önemli bilgileri bir araya getirdi. Böylece yerinizi ayırtıp maçı canlı olarak izleme deneyimini hemen yaşayabilirsiniz.

Al-Gharafa - Esteghlal AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

Al-Gharafa - Esteghlal maçı, 24 Eylül 2026'da saat 18.15 UTC'de başlayacak. Bu AFC Şampiyonlar Ligi Elite karşılaşmasının oynanacağı stat ise henüz doğrulanmadı.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 2 12 Eki 2026 - 14:15

Al Gharafa SC - Esteghlal FC biletleri nereden alınır?

Al Gharafa SC'nin AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki iç saha maçlarının resmi biletleri, Katar'daki resmi birincil bilet satış noktaları ve kulübün resmi platformları üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarlara, genel satışlar başladığında ilk olarak kulübün resmi kanallarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Resmi birincil satıcıda biletlerin tamamen tükenmesi halinde, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse Ticombo gibi ikincil bilet platformları başvurulabilecek seçeneklerden biri oluyor.

Al Gharafa SC - Esteghlal FC biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçlarında bilet fiyatları, stattaki oturma kategorisine, görüş kalitesine ve karşılaşmaya olan genel talebe göre değişiklik gösteriyor.

Resmi birincil bilet satış noktalarında standart genel giriş biletleri, genel tribün bölümlerinde genellikle yaklaşık 30 SAR ile 50 SAR arasında başlıyor.

Resmi birincil kontenjanların tükenmesi halinde, yeniden satış fiyatlarını piyasadaki erişilebilirlik belirleyecek. Ticombo gibi ikincil platformlarda bilet seçenekleri, standart giriş kartları için yaklaşık 80 SAR'dan başlıyor.

En ucuz bilet seçeneklerini yakalamak için genel satışlar açılır açılmaz hızlı hareket edin ya da seçenekler tükenmeden önce ikincil pazaryerlerindeki mevcut ilanlara göz atın.

Al-Gharafa - Esteghlal AFC Şampiyonlar Ligi Elite: Bilmeniz gereken her şey

Al-Gharafa - Esteghlal form durumu

Al-Gharafa, son beş resmi maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al Hilal'e 2-1 kaybeden ekip, bu süreçteki en ağır yenilgisini ise Stars League'de Al-Sadd karşısında 4-1'lik skorla yaşadı. Söz konusu beş maçta Al-Gharafa beş gol atıp dokuz gol yedi; bu da savunmada kırılgan bir görüntü ortaya koydu. Takımın bu dönemdeki tek galibiyeti, Al-Shahaniya karşısında 2-1'lik skorla geldi.

Esteghlal, son beş maçının dördünde yenilgi yüzü görmedi; iki galibiyet ve üç beraberlik aldı. En dikkat çekici sonuç, 14 Eylül'de AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Sadd karşısında alınan 3-0'lık galibiyet olurken, diğer galibiyetini ise Persian Gulf Pro League'de Paykan karşısında 1-0'lık dar bir skorla elde etti. Beş maçın üçünde kalesini gole kapatması, savunma disiplini yüksek bir takıma işaret ediyor. Esteghlal bu süreçte beş gol atarken yalnızca bir gol yedi.

Al-Gharafa - Esteghlal: Son karşılaşmalardaki ikili rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşmalarda daha güçlü sicile sahip taraf Esteghlal. Eylül 2024'te AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te oynanan son buluşma, Esteghlal'in 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Kayıtlardaki üç ikili rekabet maçında Esteghlal iki galibiyet alıp bir kez berabere kalırken, Al-Gharafa bu turnuvada İran temsilcisi karşısında henüz galibiyet elde edemedi.



