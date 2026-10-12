AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar temsilcisi Al Gharafa SC, İran'ın köklü kulüplerinden Esteghlal FC'yi ağırlıyor. Her iki kulübün de güçlü bir geçmişe ve sadık taraftar kitlelerine sahip olması, bu grup aşaması karşılaşmasını bölgedeki Asya futbolu takipçileri için kaçırılmaması gereken bir maç hâline getiriyor.

GOAL, yerinizi ayırtıp maçı canlı izleyebilmeniz için tarih, stat ve bilet seçeneklerine ilişkin tüm önemli bilgileri derledi.

Al-Gharafa - Esteghlal AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al-Gharafa - Esteghlal AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı, 24 Eylül 2026'da UTC 18.15'te başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı stat henüz açıklanmadı.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 2 12 Eki 2026 - 14:15

Al Gharafa SC - Esteghlal FC maçının biletleri nereden alınır?

Al Gharafa SC'nin AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki iç saha maçlarının resmî biletleri, Katar'daki resmî birincil bilet satış noktaları ve kulübün resmî platformları üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarların, genel bilet satışı başladığında önce kulübün resmî kanallarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Biletler resmî birincil satıcıda tamamen tükenirse, resmî sitedeki biletlerin de tükenmiş olması durumunda Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Al Gharafa SC - Esteghlal FC maçının biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçlarının bilet fiyatları, tribündeki yerin kategorisine, görüş açısına ve karşılaşmaya yönelik genel talebe göre değişiyor.

Resmî birincil bilet satış noktalarında, genel tribünler için standart bilet fiyatları genellikle yaklaşık 30 ila 50 SAR'dan başlıyor.

Resmî bilet kontenjanları tükenirse, yeniden satış fiyatlarını piyasadaki bilet bulunabilirliği belirleyecek. Ticombo gibi ikincil platformlarda standart giriş biletleri yaklaşık 80 SAR'dan başlıyor.

En ucuz bilet seçeneklerini değerlendirmek için genel satış başlar başlamaz harekete geçin veya biletler tükenmeden ikincil pazarlardaki ilanlara göz atın.

Al-Gharafa - Esteghlal AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Gharafa ve Esteghlal'in form durumu

Al-Gharafa, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Hilal'e 2-1 kaybetti. Bu süreçteki en ağır yenilgisi ise Stars League'de Al-Sadd karşısında aldığı 4-1'lik sonuçtu. Al-Gharafa, bu beş maçta beş gol atıp dokuz gol yedi ve savunmada kırılgan bir görüntü sergiledi. Tek galibiyetini Al-Shahaniya karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Esteghlal, son beş maçının dördünde yenilmedi; bu süreçte iki galibiyet ve üç beraberlik aldı. En dikkat çekici sonucu, 14 Eylül'de AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Sadd karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetti. Diğer galibiyetini ise Persian Gulf Pro League'de Paykan'ı 1-0 yenerek aldı. Beş maçının üçünde gol yememesi, savunma disiplinine işaret ediyor. Esteghlal bu dönemde beş gol atıp bir gol yedi.

Al-Gharafa - Esteghlal: Son karşılaşmaların bilançosu

İki kulübün son karşılaşmalarında Esteghlal daha iyi bir bilançoya sahip. Eylül 2024'te AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynanan son maç, Esteghlal'in 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Kayıtlara geçen üç karşılaşmada Esteghlal iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. Al-Gharafa ise bu turnuvada İranlı rakibini henüz yenemedi.



