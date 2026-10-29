Al-Fayha, 20 Kasım 2026 Cuma günü Al Majma'ahh'taki Majmaah Sports City'de Al Fateh'i ağırlayacak.

Geçmiş karşılaşmaların sonuçları, Al-Ahli'nin Al-Faisaly karşısında geleneksel olarak üstünlük kurduğunu, ancak maçların genellikle çekişmeli geçtiğini gösteriyor. Al-Faisaly'nin alt ligde geçirdiği dönemden önce iki takım arasındaki son lig karşılaşmaları da sık sık çekişmeli ve bol gollü maçlara sahne oldu.

İzin verin, GOAL Al Ahli ile Al-Faisaly maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilet temini hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatsın.

Al-Fayha ile Al Fateh FC arasındaki Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Fayha ile Al Fateh arasındaki maç, 20 Kasım 2026 Cuma günü Al Majma'ah'taki Majmaah Sports City'de oynanacak.

Premier Lig - Hafta 14 20 Kas 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Al-Fayha ile Al Fateh FC arasındaki Suudi Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Al-Fayha ile Al Fateh FC arasındaki Suudi Pro Ligi maçına bilet satın alma seçenekleri şunlar:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ligin resmî platformu: Kulüplerin ev sahipliği yapacağı maçların biletleri satışa çıktığında, Suudi Pro Ligi'nin resmî bilet satış ortakları veya Webook gibi platformlar üzerinden doğrudan satın alınabilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Al-Fayha ile Al Fateh FC arasındaki Suudi Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al-Fayha ile Al Fateh FC arasındaki Suudi Pro Ligi maçının bilet fiyatları, biletin kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

Fiyatı düzenlemeye tabi / ekonomik koltuklar: 10 ila 30 SAR (stadyum kapasitesinin bir bölümü ligin belirlediği fiyat üst sınırlarına tabi).

Genel giriş / standart koltuklar: Bölüme ve görüş açısına göre 35 ila 100 SAR.

Premium / ana tribün koltukları: Tercih edilen merkezi görüş alanları için 100 ila 250 SAR.

VIP ve ağırlama paketleri: Özel salon erişimi ve üst düzey koltuklar için 500 ila 1.500 SAR ve üzeri.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombogibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

Genel giriş / üst kat yeniden satış biletleri: Talebe ve bilet bulunabilirliğine göre 150 ila 300 SAR.

Kategori 1 / saha kenarı boyunca uzanan tribünlerin yeniden satış biletleri: Yoğun talep gören alt kat veya merkezi görüş alanları için 350 ila 750 SAR.

VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: 1.200 ila 3.000 SAR ve üzeri.

Al-Fayha ile Al Fateh FC arasındaki Suudi Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Fayha ve Al Fateh FC'nin form durumu

Al-Fayha, son beş Suudi Pro Ligi maçında galibiyet alamadı; bu süreçte bir beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı. Son maçında Al Khaleej'e 2-0 yenildi, daha önce de Al Ittihad'a 2-1 mağlup oldu. Beş maçından ikisi beraberlikle sonuçlandı; bunlar arasında Al Riyadh ile 1-1'lik maç ve Al Shabab ile golsüz beraberlik de var. Bu beş maçta dört gol atıp yedi gol yedi.

Al Fateh, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Al Hazem deplasmanında kazandığı 3-2'lik galibiyet, Al Ahli'ye 4-0 ve Neom SC'ye 4-2 yenildiği dönemin ardından moral verdi. Beş maçlık serinin beşinci karşılaşmasında Al-Taawoun ile 0-0 berabere kaldı; bu maçlarda yedi gol atıp dokuz gol yedi.

Al-Fayha ile Al Fateh FC: Son karşılaşmaların sonuçları

Bu iki takımın son karşılaşması, Ocak 2026'da Suudi Pro Ligi'nde Al-Fayha'nın evinde aldığı 2-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Al-Fayha iki, Al Fateh bir kez kazandı; iki maç ise berabere bitti. Bu beş maçta toplam 11 gol atıldı.