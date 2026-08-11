Suudi Pro Ligi, 2026/27 sezonu için geri dönüyor ve Al-Hilal’in sezonun ilk deplasman sınavı, 2. haftada başkentin kuzeyinde Al-Fayha’ya karşı olacak. Mayıs 2026’da sona eren 2025/26 sezonunda Al-Hilal’in son maç gününde Al Majma'ah’ta 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından iki takım, yeni sezonda yeniden erken dönemde karşı karşıya geliyor.

Teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal, yaz transfer döneminde kadroya katılan Crysencio Summerville’in yanı sıra Darwin Núñez, Rúben Neves ve Theo Hernández’le sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

GOAL, biletlerin satışa çıkışı, güvenli satın alma için en iyi platformlar ve en rekabetçi fiyatlarla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi.

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Al-Fayha - Al-Hilal maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Karşılaşma Konum Biletler 20 Ağustos 2026 Perşembe Al-Fayha - Al-Hilal Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah Biletler

Al-Fayha - Al-Hilal biletleri nereden alınır?

Al-Hilal maçlarına bilet bulmak, kulübün devasa taraftar kitlesi ve Neymar, Aleksandar Mitrović ile Rúben Neves gibi uluslararası süper yıldızların varlığı nedeniyle oldukça zor olabiliyor.

Al-Fayha deplasmanındaki bu özel maç için biletler öncelikli olarak resmi Suudi Pro Ligi kanalları ve ev sahibi kulübün bilet satış platformları üzerinden dağıtılıyor.

Ancak ilk genel satışı kaçıran taraftarlar ya da Suudi Arabistan dışından seyahat eden ve ikincil pazarda daha garantili bir seçenek arayanlar için Ticombo, ana gişe tükendiğinde bile bilet satın almak için güvenli bir ortam sunuyor.

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Al-Fayha - Al-Hilal biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi’nde bilet fiyatları, maçın kategorisine ve deplasman takımının profiline göre değişiklik gösterir. Rakip Al-Hilal olduğunda, yüksek talep nedeniyle fiyatlarda genellikle hafif bir artış görülür. Al Majma'ah Sports City’de oynanacak bu karşılaşmada Al-Fayha, yüksek profilli bir maçın lojistik gerekliliklerini yönetirken futbolu erişilebilir tutmayı amaçlıyor.

Resmi Platformlar: Birincil biletler, resmi Suudi Pro Ligi (SPL) portalı ve Al-Fayha’nın resmi bilet satış platformu üzerinden satışa sunulur.

Kulüp Üyelikleri: Resmi Al-Hilal üyeleri, genel satış başlamadan önce deplasman tribünü kontenjanına erken erişim hakkı elde eder.

İkincil Pazar: Birincil kontenjanların tükenmesi halinde, Ticombo gibi güvenilir ikincil platformlar doğrulanmış yeniden satış seçenekleri sunar.

gibi güvenilir ikincil platformlar doğrulanmış yeniden satış seçenekleri sunar. Bilet Kategorisi Fiyat Aralığı (SAR) Oturma Düzeni ve Deneyim Kategori 3 30 – 75 SAR Genel giriş; kale arkası Kategori 2 100 – 250 SAR Net görüş açısına sahip premium yan tribün koltukları Kategori 1 & Gold 300 – 600 SAR Ana tribün boyunca merkezde, en iyi görüş açısı VIP & Hospitality 1.000+ SAR Yeme içmenin dahil olduğu premium lounge erişimi

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Al Majma'ah Sports City hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Majma'ah Sports City, Al-Fayha FC’nin gurur duyduğu evidir. Riyad’ın yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Al Majma'ah’ta yer alan stat, bölge için hayati bir spor merkezi işlevi görüyor.

King Fahd International Stadium kadar büyük bir kapasiteye sahip olmasa da kompakt yapısı, deplasman takımları için baskı yaratan ve elektrikli bir atmosfer oluşturuyor.

Stat, Suudi Pro Ligi’nin yüksek standartlarını karşılamak için yenilemeden geçti ve böylece taraftarlar, medya ile oyuncular için tesislerin üst düzey olması sağlandı. Yaklaşık 7.000 seyirci kapasitesine sahip statta her koltuk oyuna yakından bakış imkanı sunuyor ve bu da Al-Hilal’in süper yıldızları gibi isimleri izlemek için burayı en samimi mekanlardan biri haline getiriyor.

Riyad’dan seyahat eden taraftarlar için yolculuk, Route 60 otoyolu üzerinden yaklaşık iki saat sürüyor. Spor kompleksi çevresinde bol miktarda otopark bulunuyor, ancak yerel trafik yoğunluğundan kaçınmak için başlama vuruşundan en az 90 dakika önce gelinmesi tavsiye ediliyor. Stadyum içinde, yerel favoriler ve standart maç günü atıştırmalıkları sunan çeşitli yiyecek ve içecek büfeleri bulacaksınız; bunlar, Suudi Pro Ligi’nin ünlü olduğu aile dostu atmosfere hitap ediyor.

Çölde akşam sıcaklıkları sıcak bir günün ardından bile düşebileceği için rahat giyinmeyi unutmayın. Al Majma'ah Sports City’de ister ev sahibi takımı ister deplasmandaki devi destekleyin, bu deneyim Suudi Arabistan futbol kültürünün gerçek özünü yansıtan eşsiz bir deneyim sunar.