Al-Fayha, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Al Majma'ah'taki Majmaah Sports City'de Al-Faisaly ile karşılaşacak.

Bu iki kulüp arasındaki önceki karşılaşmalar çoğu zaman büyük çekişmeye sahne oldu; dikkat çeken beraberlikler ve sahada başa baş mücadeleler öne çıktı. Her iki taraf da sezon ortasındaki bu maçı, kritik üç puanı alıp Suudi Pro Ligi puan durumunda daha yukarı tırmanmak için önemli bir fırsat olarak görüyor.

Biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Al-Fayha - Al-Faisaly maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Al-Fayha - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Fayha - Al-Faisaly maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Al Majma'ah'taki Majmaah Sports City'de başlayacak.

Premier Lig - Hafta 12 31 Eki 2026 - 10:55 Majmaah Sports City

Al-Fayha - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al-Fayha ile Al-Faisaly arasındaki maçlar da dahil olmak üzere Suudi Pro Ligi karşılaşmalarının biletleri, genellikle birkaç yaygın kanal üzerinden temin edilebilir:

1. Resmi birincil platformlar

Resmi kulüp kanalları: Biletler satışa çıktığında doğrudan kaynağından satın almak için Al-Fayha FC'nin veya ev sahibi kulübün resmi internet sitesini ya da bilet satış portallarını kontrol edin.

Resmi platformlar: Biletler genellikle maçtan birkaç hafta önce satışa sunulur. Resmi Suudi Pro Ligi internet sitesinde fikstür bölümünü kontrol edebilir ya da resmi biletleme ortakları olarak hizmet veren WeBook platformları üzerinden doğrudan bakabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçeneklerinin tamamen tükenmesi halinde, genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al-Fayha - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al-Fayha ile Al-Faisaly arasındaki gibi Suudi Pro Ligi maçlarının bilet fiyatları, resmi birincil kanallardan mı yoksa ikincil yeniden satış pazar yerlerinden mi satın aldığınıza bağlı olarak değişir:

1. Resmi birincil platformlar

Düzenlemeye tabi ve tavan fiyatlı koltuklar: Lig kurallarına göre stat kapasitesinin yüzde 30'unda fiyat üst sınırı 30 SAR veya daha az olarak uygulanır (lig asgari fiyatı 10 SAR ).

Genel giriş / standart koltuklar: Genellikle 35 SAR ile 100 SAR arasında değişir.

Premium / ana tribün: Kesin kategoriye bağlı olarak genellikle 100 SAR ile 350 SAR arasında değişir.

VIP / ağırlama paketleri:500 SAR ile 1.500+ SAR arasında olabilir.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi biletlerin kulübün birincil satış kanalları üzerinden tükenmesi durumunda, GrintaHub gibi ikincil bilet platformları piyasa talebine göre 200 SAR ile 500+ SAR arasında başlayan fiyatlarla bilet listeleyebilir; premium koltuklar, ağırlama seçenekleri veya talebin yüksek olduğu bölümlerde bu rakamlar çok daha yukarı çıkabilir.

Al-Fayha - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al-Fayha - Al-Faisaly form durumu

Al-Fayha bu maça, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş karşılaşmasında aldığı bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyetlik seriyle çıkıyor; bu süreçte sekiz gol attı ve beş gol yedi. Son maçında Al Shabab ile 0-0 berabere kalan ekip, bu serinin daha önceki bölümünde de Al-Taawoun ile 0-0 berabere kaldı. Tek galibiyet Abha karşısında 3-2'lik skorla gelirken, Al Ittihad'a 2-1 mağlup oldu.

Al-Faisaly ise daha kötü bir form grafiğiyle geliyor; son beş lig maçında galibiyet alamadı ve iki beraberlik, üç yenilgi yaşadı. Son karşılaşması Al Ittihad'a 1-3 yenildiği maç olurken, Al Qadsiah'a da 3-1 mağlup oldu. İki beraberlik ise Al-Ettifaq ve Al Hazem karşısında geldi; iki maç da 0-0 sona erdi ve ekip bu beş maçta sadece iki gol attı.

Al-Fayha - Al-Faisaly: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki Suudi Pro Ligi'ndeki son karşılaşma, Şubat 2022'de Majmaah Sports City'de 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Al-Faisaly iki, Al-Fayha ise bir galibiyet aldı; iki maç da berabere bitti. Bu beş mücadelede toplam 12 gol atılırken, en dramatik sonuç Nisan 2019'da Al-Fayha'nın sahasında Al-Faisaly'nin 4-3 kazandığı maç oldu.