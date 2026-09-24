Al-Fayha, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Al Majma'ah'daki Majmaah Sports City'de Al Ahli'yi konuk edecek.

İki takımın 8 Nisan 2026'daki son karşılaşması, Ivan Toney ve Jason'ın golleriyle Majmaah Sports City Stadyumu'nda 1-1 berabere sona erdi. Taraflar arasındaki son beş karşılaşmada Al-Ahli, Al-Fayha'ya karşı yenilgi yüzü görmedi; üç galibiyet ve iki beraberlik aldı.

GOAL, Al-Fayha ile Al Ahli arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Al-Fayha - Al Ahli Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Fayha - Al Ahli maçı, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Al Majma'ah'daki Majmaah Sports City'de başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 19 Eki 2026 - 11:05 Majmaah Sports City

Al-Fayha - Al Ahli Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al-Fayha ile Al Ahli arasındaki Suudi Pro Ligi maçının biletleri, resmi birincil bilet satış kanallarının yanı sıra ikincil bilet pazar yerlerinden de satın alınabilir.

1. Resmi birincil bilet platformu (Webook)

Resmi platformu ziyaret edin: Webook'a gidin veya doğrudan Suudi Pro Ligi internet sitesindeki Matches / Fixtures & Tickets bölümüne girin.

2. İkincil pazar yerleri ve yeniden satış

Resmi kanallardaki birincil biletler tükenmişse, GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satış biletleri listelenir.

Al-Fayha - Al Ahli Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al-Fayha - Al Ahli maçının resmi bilet fiyatları henüz giriş detaylarında belirtilmedi. Ancak standart Suudi Pro Ligi bilet fiyatlandırması genel olarak şu aralıkları izliyor:

Kategori 3 / Kale arkası (genel giriş): ~20 - 50 SAR

Kategori 2 & 1 (normal / premium yan tribün): ~50 - 150 SAR

VIP / ağırlama paketleri: ~500 - 1.500+ SAR

GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında, Al Nassr FC - Neom SC maçının bilet fiyatları talep ve koltuk konumuna bağlı olarak daha yüksek bir artışla sunuluyor:

Kategori 3 / Kale arkası (genel giriş) : ~150 - 300 SAR

Kategori 2 & 1 (yan tribün / premium): ~300 - 650 SAR

VIP / ağırlama paketleri: ~800 - 1.800+ SAR

Al-Fayha - Al Ahli Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al-Fayha - Al Ahli form durumu

Al-Fayha, son beş resmi maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takım son maçında Al Ittihad'a 2-1 kaybederken, ondan önce Al Kholood ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini Abha karşısında 3-2 ile alan ekip, ayrıca Al-Taawoun ile 0-0 berabere kaldı ve Al Hilal'e 3-0 yenildi. Al-Fayha bu beş maçta altı gol attı, sekiz gol yedi.

Al Ahli'nin son beş maçı iki galibiyet ve üç mağlubiyet getirdi. Ekip, FIFA Kıtalararası Kupa'da Al Riyadh'ı 5-0 ve Auckland FC'yi 1-0 yendi, ancak Al Qadsiah'ya 3-2, Al Hilal'e 3-0 ve Al Kholood'a 3-1 kaybetti. Takım bu süreçte dokuz gol atarken dokuz gol de yedi; savunmadaki istikrar eksikliği açık bir endişe konusu.

Al-Fayha - Al Ahli: Son kafa kafaya maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Suudi Pro Ligi'nde Nisan 2026'da Majmaah Sports City'de oynandı ve 1-1 sona erdi. Taraflar arasındaki son beş maçta Al Ahli üç kez kazandı; bir beraberlik çıktı ve bir maçta da Al-Fayha adına kazanan çıkmadı. Al Ahli'nin galibiyetleri arasında Nisan 2025'te alınan 5-0'lık sonuç ve Aralık 2025'te gelen 2-0'lık skor yer alırken, Cidde ekibi bu beş karşılaşmada Al-Fayha'nın iki golüne karşılık dokuz gol attı.