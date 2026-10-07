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Al Fateh FC - Al Riyadh maç biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Al Fateh FC
Al Riyadh
Premier Lig

Al Fateh FC, Suudi Pro Ligi'nde Al Riyadh ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al Fateh, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Hofuf'taki Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium'da Al Riyadh ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligdeki son karşılaşması 10 Mayıs 2026'da oynandı ve Al Riyadh sahasında 1-0'lık dar bir galibiyet aldı. Tüm kulvarlarda kayda geçen son beş karşılaşmalarında Al Fateh, Al Riyadh'ın iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda.

Bırakın GOAL, Al Fateh ile Al Riyadh arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Al Fateh FC - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Fateh - Al Riyadh maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Hofuf'taki Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium'da oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 13
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Al Fateh FC - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al Fateh FC ile Al Riyadh arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletlerini satın almak için, tercihinize bağlı olarak birkaç farklı bilet seçeneğini değerlendirebilirsiniz:

1. Resmî kulüp kanalları

  • Resmî kulüp bilet satışı: Birincil bilet satışları için Al Fateh FC'nin resmî internet sitesini veya bilet satış portallarını kontrol edebilirsiniz. Ev sahibi ekip, Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium'da oynayacak.

2. İkincil bilet pazar yerleri

  • İkincil bilet platformları: Resmî kulüp seçenekleri tamamen tükenmişse, genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarlara yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi fikstürleri için bilet alıp satma imkânı sunar.

Al Fateh FC - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al Fateh FC ile Al Riyadh arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasının bilet fiyatları, satın alımı resmî kulübün birincil satış kanalları üzerinden mi yoksa ikincil bilet pazar yerleri üzerinden mi yaptığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

1. Resmî kulüp kanalları

  • Kategori 3 / Kale arkası: Üst katman veya genel giriş bölümleri için genellikle 30 SAR ile 50 SAR arasında değişir.
  • Kategori 2 / Normal oturma: Yan taraflardaki standart koltuklar için genellikle 50 SAR ile 100 SAR arasındadır.
  • Kategori 1 / Premium ana tribün: Alt yandaki en iyi görüş açıları için genellikle 100 SAR ile 200 SAR arasında fiyatlandırılır.
  • VIP ve ağırlama salonu: Premium yönetici ve ağırlama locaları 500 SAR ile 1.500+ SAR arasında değişir.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmî biletler kulübün birincil satışları üzerinden tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

  • Genel giriş / Kısa kenar koltukları: Yaklaşık 65 SAR ile 200 SAR arasından başlar.
  • Uzun kenar üst kat: Genellikle 200 SAR ile 450 SAR arasında değişir.
  • Uzun kenar alt kat ve premium koltuklar: Büyük ilgi gören alt kat koltukları veya premium seçenekler, genel maç talebine bağlı olarak 500 SAR ile 1.800+ SAR arasına kadar çıkabilir.

Al Fateh FC - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Fateh FC - Al Riyadh form durumu

Al Fateh, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçında mümkün olan 15 puandan birini aldı ve üç beraberlik ile iki yenilgi yaşadı. Son maçında 13 Eylül'de Neom SC'ye 4-2 kaybetti, bu karşılaşmadan önce de Al Diriyah'a 1-2 mağlup olmuştu. Al-Taawoun ve Al Ittihad ile 0-0, Al-Faisaly ile ise 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta üç gol atıp yedi gol yedi.

Al Riyadh, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşması 13 Eylül'de Al Kholood'a karşı 2-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Ayrıca Al Khaleej ile 0-0, Al Shabab ile 3-3 berabere kaldı, Neom SC'yi 1-0 yendi ve Al Ahli'ye 5-0 kaybetti. Bu beş maçta altı gol atıp dokuz gol yedi.

ALF

ALF - Form

AFS
B1-1
ITT
B0-0
ALT
B0-0
DIR
K1-2
NEO
K4-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALR

ALR - Form

ALS
B3-3
NEO
K1-0
AHL
K5-0
ALK
B0-0
ALK
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Al Fateh FC - Al Riyadh: Son kafa kafaya eşleşme karnesi

İki takım arasındaki son karşılaşma 10 Mayıs 2026'da Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynandı ve Al Riyadh ev sahibi olarak 1-0 kazandı. Bundan önce Al Fateh, Ocak 2026'da sahasında Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti ve Ekim 2025'te de Kral Kupası'nda 2-0 kazandı. Kayda geçen son beş karşılaşmada Al Fateh üç, Al Riyadh ise iki galibiyet aldı.

Kafa Kafaya

Al Fateh FCÇizimAl Riyadh
2
1
2
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
0
MS
Premier Lig
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
3
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
MS
King Cup
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
MS
Premier Lig
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
MS
8Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

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