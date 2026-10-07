Al Fateh, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Hofuf'taki Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium'da Al Riyadh ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligdeki son karşılaşması 10 Mayıs 2026'da oynandı ve Al Riyadh sahasında 1-0'lık dar bir galibiyet aldı. Tüm kulvarlarda kayda geçen son beş karşılaşmalarında Al Fateh, Al Riyadh'ın iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda.

Bırakın GOAL, Al Fateh ile Al Riyadh arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Al Fateh FC - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Fateh - Al Riyadh maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Hofuf'taki Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 13 5 Kas 2026 - 12:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Al Fateh FC - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al Fateh FC ile Al Riyadh arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletlerini satın almak için, tercihinize bağlı olarak birkaç farklı bilet seçeneğini değerlendirebilirsiniz:

1. Resmî kulüp kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Birincil bilet satışları için Al Fateh FC'nin resmî internet sitesini veya bilet satış portallarını kontrol edebilirsiniz. Ev sahibi ekip, Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium'da oynayacak.

2. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil bilet platformları: Resmî kulüp seçenekleri tamamen tükenmişse, genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarlara yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi fikstürleri için bilet alıp satma imkânı sunar.

Al Fateh FC - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al Fateh FC ile Al Riyadh arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasının bilet fiyatları, satın alımı resmî kulübün birincil satış kanalları üzerinden mi yoksa ikincil bilet pazar yerleri üzerinden mi yaptığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

1. Resmî kulüp kanalları

Kategori 3 / Kale arkası: Üst katman veya genel giriş bölümleri için genellikle 30 SAR ile 50 SAR arasında değişir.

Kategori 2 / Normal oturma: Yan taraflardaki standart koltuklar için genellikle 50 SAR ile 100 SAR arasındadır.

Kategori 1 / Premium ana tribün: Alt yandaki en iyi görüş açıları için genellikle 100 SAR ile 200 SAR arasında fiyatlandırılır.

VIP ve ağırlama salonu: Premium yönetici ve ağırlama locaları 500 SAR ile 1.500+ SAR arasında değişir.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmî biletler kulübün birincil satışları üzerinden tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

Genel giriş / Kısa kenar koltukları: Yaklaşık 65 SAR ile 200 SAR arasından başlar.

Uzun kenar üst kat: Genellikle 200 SAR ile 450 SAR arasında değişir.

Uzun kenar alt kat ve premium koltuklar: Büyük ilgi gören alt kat koltukları veya premium seçenekler, genel maç talebine bağlı olarak 500 SAR ile 1.800+ SAR arasına kadar çıkabilir.

Al Fateh FC - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Fateh FC - Al Riyadh form durumu

Al Fateh, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçında mümkün olan 15 puandan birini aldı ve üç beraberlik ile iki yenilgi yaşadı. Son maçında 13 Eylül'de Neom SC'ye 4-2 kaybetti, bu karşılaşmadan önce de Al Diriyah'a 1-2 mağlup olmuştu. Al-Taawoun ve Al Ittihad ile 0-0, Al-Faisaly ile ise 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta üç gol atıp yedi gol yedi.

Al Riyadh, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşması 13 Eylül'de Al Kholood'a karşı 2-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Ayrıca Al Khaleej ile 0-0, Al Shabab ile 3-3 berabere kaldı, Neom SC'yi 1-0 yendi ve Al Ahli'ye 5-0 kaybetti. Bu beş maçta altı gol atıp dokuz gol yedi.

Al Fateh FC - Al Riyadh: Son kafa kafaya eşleşme karnesi

İki takım arasındaki son karşılaşma 10 Mayıs 2026'da Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynandı ve Al Riyadh ev sahibi olarak 1-0 kazandı. Bundan önce Al Fateh, Ocak 2026'da sahasında Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti ve Ekim 2025'te de Kral Kupası'nda 2-0 kazandı. Kayda geçen son beş karşılaşmada Al Fateh üç, Al Riyadh ise iki galibiyet aldı.