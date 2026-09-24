Al Fateh, 18 Ekim 2026 Pazar günü Hofuf’taki Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium’da Al Khaleej ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan son 14 maçta Al Fateh 8 galibiyet alırken, Al Khaleej 3 kez kazandı ve 3 mücadele berabere bitti. Tarafların 24 Nisan 2026’daki son lig karşılaşmasında Al Fateh, Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium’da sahasında 1-0’lık dar bir galibiyet elde etti.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere Al Fateh - Al Khaleej maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için sunuyor.

Al Fateh FC - Al Khaleej Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Fateh - Al Khaleej maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Hofuf’taki Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium’da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 10 18 Eki 2026 - 14:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Al Fateh FC - Al Khaleej Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al Fateh FC ile Al Khaleej arasındaki Suudi Pro Ligi maçı için biletleri, Suudi Pro Ligi’nin resmi bilet satış platformları veya Ticombo gibi ikincil bilet platformları üzerinden çevrim içi olarak satın alabilirsiniz.

1. Resmi ve yetkili çevrim içi platformlar

Al Fateh FC, biletlerini genellikle Suudi Pro Ligi’nin resmi bilet portallarında veya kulübe özel bilet satış platformunda listeler.

2. İkincil bilet platformları

Maçın biletleri birincil kanallarda tükenirse, taraftarlar Ticombo gibi ikincil bilet platformlarına yönelebilir. Bu platformlar, taraftarların diğer destekçiler tarafından listelenen biletleri satın almasına olanak tanır, ancak fiyatlar maça olan genel talebe bağlı olarak nominal değerin üstüne çıkabilir ya da altına inebilir.

Al Fateh FC - Al Khaleej Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al Fateh FC ile Al Khaleej arasındaki Suudi Pro Ligi maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişir:

1. Kategori 1 (Standart koltuklar) Normal oturma alanları için standart giriş biletleri genellikle 30 SAR ile 50 SAR arasında değişir. Bu biletler, kalelerin arkasındaki veya üst kat köşelerindeki genel ev sahibi ve deplasman taraftarı bölümlerini kapsar.

2. Kategori 2 (Premium / ana tribün) Sahanın kenarı boyunca merkezi görüş açısına sahip orta seviye biletler genellikle 75 SAR ile 150 SAR arasında değişir.

3. VIP ve hospitality VIP koltuklar ve hospitality paketleri genellikle 300 SAR’dan başlar ve lounge erişimi ile ikram hizmetlerine bağlı olarak 1.000 SAR veya daha fazlasına kadar çıkabilir.

4. İkincil bilet platformları Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar genellikle talebe, koltuk konumuna ve maç gününe ne kadar yaklaşıldığına bağlı olarak 100 SAR ile 450+ SAR arasında değişir.

Al Fateh FC - Al Khaleej Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Fateh FC - Al Khaleej form durumu

Al Fateh, Suudi Pro Ligi’ndeki son beş maçında galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçını Al Diriyah’a 1-2 kaybeden ekip, ondan önceki karşılaşmada Al-Taawoun ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta Al Fateh üç gol atıp dört gol yedi ve bu tablo, takımın her iki uçta da zorlandığını yansıtıyor.

Al Khaleej de son beş lig maçında galibiyet elde edemedi; üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Ekibin son sonucu Al Riyadh ile 0-0 beraberlik olurken, bu süreçteki en ağır yenilgisi Al Hilal karşısında 1-5’lik skorla geldi. Takım, beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Al Fateh FC - Al Khaleej: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 24 Nisan 2026’da Suudi Pro Ligi’nde oynandı ve Al Fateh sahasında 1-0 kazandı. Taraflar arasındaki son beş maçta Al Fateh üç kez, Al Khaleej ise bir kez galip geldi; ayrıca bir maç da deplasmanda Al Fateh lehine sonuçlandı. Al Fateh, Nisan 2025’te Al Khaleej deplasmanında aldığı etkileyici 5-1’lik galibiyet de dahil olmak üzere bu eşleşmede genel olarak üstün taraf oldu.