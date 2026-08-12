Al-Fateh, Al-Ahsa'daki Maydan Tamweel Al Oula'da Al-Ettifaq'ı ağırlıyor; bu eşleşme, takımlar geçen sezon karşı karşıya geldiğinde bol gollü ve büyük çekişmeye sahne olan iki maçı yeniden gündeme getiriyor. Al-Fateh, 2025/26 sezonunu José Gomes yönetiminde orta sıralarda, dokuzuncu basamakta tamamladı. Al-Ettifaq ise ikili arasında daha güçlü bir sezon geçirdi ve Suudi teknik direktör Saad Al-Shehri yönetiminde Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

GOAL , Al Fateh SC ile Al-Ettifaq FC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri bir araya getirdi; buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 11:45 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Fateh SC ile Al-Ettifaq FC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro Ligi'nin sitesi ve her iki kulübün kendi kanalları üzerinden satışa sunulur, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca başlama vuruşundan bir ya da iki hafta önce erişilebilir olur. Bu iki takım arasındaki son karşılaşmaların eğlenceli yapısı ve Al-Ettifaq'ın geçen sezonki kıtasal turnuva vizesinin ardından artan itibarı göz önüne alındığında, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, tercih ettiğiniz koltuğu kaçırmamak için mantıklı bir yol.

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi bilet fiyatları ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en hesaplı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve bu karşılaşma da bunun dışında değil.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.

Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Lounge erişimi ve ikramları içeren VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Suudi Pro Ligi'ndeki çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar karşılaşma yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu.

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