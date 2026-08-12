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Premier Lig
team-logoAl Fateh FC
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium
team-logoAl-Ettifaq
Book Al Fateh FC vs Al-Ettifaq Tickets
Çeviri:

Al Fateh FC - Al-Ettifaq maç biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Fateh FC
Al-Ettifaq

Al Fateh FC, Suudi Pro Ligi'nde Al-Ettifaq ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Fateh, Al-Ahsa'daki Maydan Tamweel Al Oula'da Al-Ettifaq'ı ağırlıyor; bu eşleşme, takımlar geçen sezon karşı karşıya geldiğinde bol gollü ve büyük çekişmeye sahne olan iki maçı yeniden gündeme getiriyor. Al-Fateh, 2025/26 sezonunu José Gomes yönetiminde orta sıralarda, dokuzuncu basamakta tamamladı. Al-Ettifaq ise ikili arasında daha güçlü bir sezon geçirdi ve Suudi teknik direktör Saad Al-Shehri yönetiminde Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

GOAL , Al Fateh SC ile Al-Ettifaq FC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri bir araya getirdi; buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 2
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Fateh SC ile Al-Ettifaq FC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro Ligi'nin sitesi ve her iki kulübün kendi kanalları üzerinden satışa sunulur, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca başlama vuruşundan bir ya da iki hafta önce erişilebilir olur. Bu iki takım arasındaki son karşılaşmaların eğlenceli yapısı ve Al-Ettifaq'ın geçen sezonki kıtasal turnuva vizesinin ardından artan itibarı göz önüne alındığında, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, tercih ettiğiniz koltuğu kaçırmamak için mantıklı bir yol.

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi bilet fiyatları ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en hesaplı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve bu karşılaşma da bunun dışında değil.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.
  • Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Lounge erişimi ve ikramları içeren VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Suudi Pro Ligi'ndeki çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar karşılaşma yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu.

Al Fateh FC - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Fateh FC - Al-Ettifaq form durumu

ALF

ALF - Form

ALR
K1-0
ANA
K2-0
ALK
B0-0
ALN
K3-0
ULA
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
0/5
ALI

ALI - Form

ALK
K0-5
ITT
K1-3
NEO
B1-1
ALR
K4-2
ALJ
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Fateh FC - Al-Ettifaq: Son kafa kafaya maçlar

Kafa Kafaya

Al Fateh FCÇizimAl-Ettifaq
3
0
2
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
4
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
3
MS
Premier Lig
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
MS
Premier Lig
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
MS
Premier Lig
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
MS
9Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Al Fateh FC - Al-Ettifaq puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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