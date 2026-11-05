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Al-Faisaly ile Al Khaleej arasındaki maçın biletleri nasıl alınır? Suudi Pro Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
Al-Faisaly
Al Khaleej
Premier Lig

Al-Faisaly, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Khaleej ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Al-Faisaly, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al Majma'ah'daki Majmaah Sports City'de Al Khaleej'i ağırlayacak.

Al-Faisaly ile Al Khaleej arasındaki son resmî karşılaşma, Ocak 2019'da Kral Kupası'nda oynandı. Al Khaleej, uzatmaların ardından 2-1 kazandı. Al-Faisaly, kritik puanlar almak için ev sahibi avantajından yararlanmayı hedeflediği maça Majmaah Sports City Stadyumu'nda ev sahipliği yapacak.

Al-Faisaly ile Al Khaleej maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Al-Faisaly ile Al Khaleej arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Faisaly ile Al Khaleej, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al Majma'ah'daki Majmaah Sports City'de karşılaşacak.

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Premier Lig - Hafta 15
Majmaah Sports City

Al-Faisaly ile Al Khaleej arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Al-Faisaly ile Al Khaleej arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletlerini almak için seçenekler ve izlemeniz gereken adımlar şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Maç tarihi yaklaştığında hem Al-Faisaly'nin hem de Al Khaleej'in resmî internet sitelerini veya sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Kulüpler, ev sahibi ve deplasman taraftarları için biletlerin satışa çıkışına ilişkin ayrıntıları ve doğrudan satın alma bağlantılarını sık sık bu kanallardan duyurur.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al-Faisaly ile Al Khaleej arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Ittihad ile Al Ahli arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Genel giriş / standart koltuklar: Genellikle 10 SAR ile 30 SAR arasında değişir.
  • Orta kategorideki ve uzun kenardaki koltuklar: Genellikle 40 SAR ile 80 SAR arasında fiyatlandırılır.
  • VIP ve premium koltuklar: Genellikle 100 SAR ile 250 SAR ve üzeri arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Grintahub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

  • Standart ve üst tribün biletlerinin yeniden satışı: Başlangıç fiyatları 50 SAR ile 170 SAR arasında değişir.
  • Uzun kenar ve merkez blok biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar 200 SAR ile 500 SAR ve üzeri arasında değişir.
  • VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Fiyatlar 1.000 SAR ile 1.500 SAR ve üzeri arasında değişir.

Al-Faisaly ile Al Khaleej arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Faisaly ve Al Khaleej'in form durumu

Al-Faisaly, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; yedi gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Al Nassr'a 3-1 yenildi, bu beş maçlık süreçte Al Ittihad'a da 3-1 mağlup oldu. Al Shabab beraberliği ve Al-Ettifaq karşısındaki golsüz beraberlik, takımın zorlu maçlardan puan çıkarabildiğini gösterse de savunma performansı endişe yaratmaya devam ediyor.

Al Khaleej, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Al Ahli'ye 4-1 yenildi. Bundan önce deplasmanda Al Fateh'i 3-2, Al-Fayha'yı ise 2-0 mağlup ederek deplasmanda gol atabildiğini gösterdi. Daha önceki maçlarında hem Al-Ettifaq hem de Al Nassr ile 1-1 berabere kalarak güçlü rakiplerden puan aldı.

AFS

AFS - Form

ALK
K3-2
ALS
B2-2
ALN
K1-3
ABH
K0-1
ALF
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALK

ALK - Form

ALI
B1-1
ALF
K2-0
ALF
K2-3
AHL
K4-1
ALH
K4-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al-Faisaly ile Al Khaleej: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2019'da Kral Kupası'nda karşılaştı ve Al Khaleej, Al-Faisaly'yi 2-1 mağlup etti. Kayda geçen son beş karşılaşmada Al-Faisaly iki, Al Khaleej iki galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Bu sonuçlar, iki takımın geçmiş karşılaşmalarda birbirine denk olduğunu gösteriyor.

Kafa Kafaya

Al-FaisalyÇizimAl Khaleej
2
1
2
King Cup
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
MS
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
MS
Premier Lig
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
3
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
MS
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
MS
Premier Lig
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
2
MS
7Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

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