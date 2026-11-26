Al-Faisaly, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al Majma'ah'daki Majmaah Sports City'de Al Khaleej'i ağırlayacak.

Al-Faisaly ile Al Khaleej arasındaki son resmî maç, Ocak 2019'da Kral Kupası'nda oynandı. Al Khaleej, uzatmaların ardından 2-1 kazandı. Bu kez Al-Faisaly, kritik puanlar almak için saha avantajından yararlanmayı hedeflediği maça Majmaah Sports City Stadyumu'nda ev sahipliği yapacak.

Al-Faisaly - Al Khaleej maçı biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi: Biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da bu bilgiler arasında.

Al-Faisaly - Al Khaleej Suudi Pro Ligi maçı ne zaman?

Al-Faisaly - Al Khaleej maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al Majma'ah'daki Majmaah Sports City'de oynanacak.

Premier Lig - Hafta 15 10 Ara 2026 - 09:45 Majmaah Sports City

Al-Faisaly - Al Khaleej Suudi Pro Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Al-Faisaly - Al Khaleej Suudi Pro Ligi maçı için bilet alma seçenekleri ve izlemeniz gereken adımlar şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Maç tarihi yaklaşırken Al-Faisaly ve Al Khaleej'in resmî internet sitelerini veya sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Kulüpler, ev sahibi ve deplasman taraftarları için bilet satışına ilişkin bilgileri ve doğrudan satın alma bağlantılarını sık sık bu kanallardan duyurur.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al-Faisaly - Al Khaleej Suudi Pro Ligi maçı biletleri ne kadar?

Al Ittihad - Al Ahli Suudi Pro Ligi maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel giriş ve standart koltuklar: Fiyatlar genellikle 10 SAR ile 30 SAR arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Orta kategori ve sahanın uzun kenarındaki koltuklar: Fiyatlar genellikle 40 SAR ile 80 SAR arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. VIP ve premium koltuklar: Fiyatlar genellikle 100 SAR ile 250 SAR+ arasında değişir.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Grintahub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Standart ve üst tribün ikinci el biletleri: Başlangıç fiyatları 50 SAR ile 170 SAR arasında değişir.

Başlangıç fiyatları arasında değişir. Uzun kenar ve merkez tribün ikinci el biletleri: Fiyatlar 200 SAR ile 500 SAR+ arasında değişir.

Fiyatlar arasında değişir. VIP ve ağırlama paketlerinin ikinci el biletleri: Fiyatlar 1.000 SAR ile 1.500+ SAR düzeyine ve üzerine çıkar.

Al-Faisaly - Al Khaleej Suudi Pro Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Al-Faisaly ve Al Khaleej'in form durumu

Al-Faisaly, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı; yedi gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Al Nassr'a 3-1 yenilen ekip, bu süreçte daha önce Al Ittihad'a da 3-1 mağlup oldu. Al Shabab beraberliği ve Al-Ettifaq karşısındaki golsüz beraberlik, takımın zorlu maçlardan puan çıkarabildiğini gösterse de savunma performansı endişe yaratmaya devam ediyor.

Al Khaleej, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Al Ahli'ye 4-1 kaybetti. Ondan önce deplasmanda Al Fateh'i 3-2, Al-Fayha'yı ise 2-0 yenerek deplasmanda gol bulabildiğini gösterdi. Daha önceki maçlarında Al-Ettifaq ve Al Nassr ile 1-1 berabere kalarak güçlü rakiplerden puan aldı.

Al-Faisaly - Al Khaleej: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maç, Ocak 2019'da Kral Kupası'nda oynandı ve Al Khaleej, Al-Faisaly'yi 2-1 yendi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Al-Faisaly iki, Al Khaleej de iki galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. İki takım arasındaki geçmiş sonuçlar dengeli.