Al-Faisaly, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Al Majma'ah'daki Majmaah Sports City'de Al Diriyah ile karşı karşıya gelecek.

Al-Faisaly bu maça, son beş lig maçında iki beraberlik ve üç mağlubiyet alarak zayıf geçen form grafiğini düzeltme hedefiyle çıkıyor. Buna karşılık Al Diriyah, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve yalnızca bir yenilgi alarak nispeten daha güçlü bir form döneminden geçti.

GOAL, Al-Faisaly ile Al Diriyah arasındaki maç için biletlerin nereden alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Al-Faisaly - Al Diriyah Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Faisaly - Al Diriyah maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Al Majma'ah'daki Majmaah Sports City'de başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 5 Kas 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Al-Faisaly - Al Diriyah Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al-Faisaly ile Al Diriyah arasındaki Suudi Pro Ligi karşılaşması için bilet satın almak adına birkaç yaygın seçeneği değerlendirebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

Resmi kulüp bilet satışı: Destekçilere doğrudan sunulan birincil ve normal fiyatlı biletlerin genellikle satışa çıktığı Al-Faisaly FC'nin veya Suudi Pro Ligi'nin resmi bilet satış portallarını ya da internet sitelerini kontrol edin.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçenekleri tamamen tükenmişse, genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarlara yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satma imkânı tanır.

Al-Faisaly - Al Diriyah Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al-Faisaly ile Al Diriyah arasındaki Suudi Pro Ligi maçının bilet fiyatları, satın alımı resmi birincil kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformları üzerinden mi yaptığınıza bağlı olarak değişir.

1. Resmi kulüp kanalları

Genel giriş / standart koltuklar: 10 SAR ile 30 SAR arası (lig kuralları, stat kapasitesinin bir kısmını daha düşük başlangıç kategorilerinde sınırlar).

Orta kategori ve uzun kenar koltukları: En iyi yan görüş veya merkezi saha konumları için 35 SAR ile 100 SAR arası.

Premium ve VIP ağırlama: Stat bölümüne ve ağırlama kapsamına bağlı olarak 100 SAR ile 350+ SAR arası.

2. İkincil bilet satış platformları

Resmi biletler birincil kulüp satışı üzerinden tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

Standart yeniden satış / üst kategori: 75 SAR ile 200+ SAR arası piyasa talebi ve platformdaki duruma bağlı olarak.

Uzun kenar ve premium koltuk yeniden satışı: 200 SAR ile 500+ SAR arası düzenli ikincil listelemeler için.

Yüksek talep / VIP ağırlama yeniden satışı:500 SAR ile 1.800+ SAR arası birincil kontenjanların tükendiği durumlarda geç satın alımlar veya sınırlı koltuk düzenleri için.

Al-Faisaly - Al Diriyah Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al-Faisaly - Al Diriyah form durumu

Al-Faisaly, son beş Suudi Pro Ligi maçında galibiyet alamadı ve bu süreçte iki beraberlik ile üç yenilgi yaşadı. Takımın son maçında Al Ittihad'a 1-3 mağlup oldu, serinin daha önceki bölümünde ise Al Qadsiah'a da 3-1 kaybetti. Beş maçın üçü golsüz sona erdi ve ekip bu beş karşılaşmada sadece iki gol atarken kalesinde beş gol gördü.

Al Diriyah ise son beş Suudi Pro Ligi maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son maçı Abha ile 0-0 berabere biterken, Al Fateh deplasmanında alınan 1-2'lik galibiyet ve Al-Ettifaq karşısındaki 3-0'lık zafer bu seride öne çıktı. Ekip bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi.

Al-Faisaly - Al Diriyah: Son karşılaşmaların kaydı

Al-Faisaly ile Al Diriyah arasında daha önce oynanan maçlara ilişkin herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor. Geçmiş maç kayıtları erişilebilir hâle gelirse bu bölüm güncellenecek.