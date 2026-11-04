Al-Ettifaq, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al Hazem'i Dammam'daki Prince Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'daki son karşılaşması Al Hazem'in 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuç, Al Hazem'in sürpriz yapabilecek güçte olduğunu gösterdi. O yenilgiden önce, Al-Ettifaq'ın Ekim 2025'te ev sahipliği yaptığı mücadele 2-2'lik beraberlikle bitmişti.

Al-Ettifaq ile Al Hazem maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Al-Ettifaq ile Al Hazem arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Ettifaq ile Al Hazem arasındaki maç, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Dammam'daki Prince Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 15 26 Kas 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq ile Al Hazem arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet satışına ilişkin bilgilere göre, Al-Ettifaq ile Al Hazem karşılaşmasının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulübün resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu'ndaki iç saha maçlarının biletleri genellikle doğrudan Al-Ettifaq'ın resmî bilet satış platformundan veya kulübün diğer kanallarından alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al-Ettifaq ile Al Hazem arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al-Ettifaq ile Al Hazem arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

En uygun fiyatlı koltuklar: 10-30 SAR

10-30 SAR Standart genel giriş: 50-125 SAR

50-125 SAR 1. kategori / saha kenarı premium koltuklar: 250-700 SAR

250-700 SAR VIP & ağırlama salonu paketleri: 1.500-2.500+ SAR

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Grintahub gibi ikincil platformlar, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Standart koltuklar: 220-560 SAR

220-560 SAR Orta saha hizasında / saha kenarında öncelikli koltuklar: 560-1.200+ SAR

560-1.200+ SAR VIP koltuklar: 1.800+ SAR

Al-Ettifaq ile Al Hazem arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Ettifaq ve Al Hazem'in form durumu

Al-Ettifaq, son beş Suudi Arabistan Pro Ligi maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Al Kholood'u deplasmanda 3-0 yenen takım, bu süreçte Neom SC'yi de 1-0 mağlup etti. Tek yenilgisini ise sahasında Al Ittihad'a karşı 4-1'lik skorla yaşadı. Bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yiyen Al-Ettifaq, gol bulabilse de savunmada her zaman sağlam bir görüntü vermedi.

Al Hazem, son beş maçında yalnızca bir beraberlik alırken dört kez yenildi. Son karşılaşması Al-Fayha'ya karşı 2-2 sona erdi; öncesinde ise Al Hilal'e 1-0 kaybetti. Ayrıca Al Ahli'ye 3-1, Al Fateh'e 3-2 yenildi. Kadri'nin ekibi bu süreçte yedi gol atıp on gol yedi ve son dört maçında galibiyet elde edemedi.

Al-Ettifaq ile Al Hazem: Son karşılaşmalar

İki takım en son Şubat 2026'da karşı karşıya geldi. Al Hazem, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki o maçta Al-Ettifaq'ı sahasında 3-1 yendi. Öncesinde, Ekim 2025'te Al-Ettifaq'ın ev sahipliği yaptığı maç 2-2 bitmişti. Son beş karşılaşmanın genelinde 5-2'lik ve 2-0'lık galibiyetleri de bulunan Al-Ettifaq daha iyi bir dereceye sahip olsa da iki takım da bu süreçte galibiyetler aldı.