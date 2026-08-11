Al-Ettifaq, 2026/27 Suudi Pro Ligi sezonuna iki kulübün de başlangıç yaptığı maçta Dammam'daki sahasında Al-Riyadh'ı ağırlıyor ve karşılaşmayı tribünden canlı izlemek isteyen taraftarlar için biletler şu anda satışta. Al-Ettifaq, kıtasal turnuvalara katılım hakkı elde ettiği güçlü geçen 2025/26 sezonunun ardından yeni sezona girerken, Al-Riyadh ise rekabetçi geçmesi beklenen üst düzey lig maratonunda erken ivme yakalama umuduyla doğuya gidiyor.

GOAL, Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC maçının biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlangıç saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 14 Ağu 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platform, Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeliyor. Ticombo üzerinden satın alma işlemi, mevcut kategorilere göz atmanıza ve resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan ya da genel satış dönemlerinin açılmasını beklemeden yerinizi ayırtmanıza olanak tanıyor.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman maçın başlamasından bir veya iki hafta önce yayımlanıyor ve mevcut kulüp üyeliği olmayan taraftarlar için sınırlı olabiliyor. Sezonun açılış maçlarından biri olan bu karşılaşmada her iki tarafta da talebin yüksek olması beklenirken, Ticombo üzerinden önceden rezervasyon yapmak fırsatı kaçırmamak için akıllıca bir yöntem.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu karşılaşma da istisna değil.

Standart Suudi Pro Ligi maçlarında genel giriş biletleri genellikle resmi kanallar üzerinden yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.

Premium ve yan çizgiye yakın oturma kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Lounge erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Çoğu sezon açılış maçında olduğu gibi, karşılaşma yaklaştıkça fiyatlar yükselebilir. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

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