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Premier Lig
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Prince Mohamed bin Fahd Stadium
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Book Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tickets
Çeviri:

Al-Ettifaq - Al Riyadh maç biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al-Ettifaq
Al Riyadh

Al-Ettifaq, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Riyadh ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Ettifaq, 2026/27 Suudi Pro Ligi sezonuna iki kulübün de başlangıç yaptığı maçta Dammam'daki sahasında Al-Riyadh'ı ağırlıyor ve karşılaşmayı tribünden canlı izlemek isteyen taraftarlar için biletler şu anda satışta. Al-Ettifaq, kıtasal turnuvalara katılım hakkı elde ettiği güçlü geçen 2025/26 sezonunun ardından yeni sezona girerken, Al-Riyadh ise rekabetçi geçmesi beklenen üst düzey lig maratonunda erken ivme yakalama umuduyla doğuya gidiyor.

GOAL, Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC maçının biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlangıç saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platform, Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeliyor. Ticombo üzerinden satın alma işlemi, mevcut kategorilere göz atmanıza ve resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan ya da genel satış dönemlerinin açılmasını beklemeden yerinizi ayırtmanıza olanak tanıyor.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman maçın başlamasından bir veya iki hafta önce yayımlanıyor ve mevcut kulüp üyeliği olmayan taraftarlar için sınırlı olabiliyor. Sezonun açılış maçlarından biri olan bu karşılaşmada her iki tarafta da talebin yüksek olması beklenirken, Ticombo üzerinden önceden rezervasyon yapmak fırsatı kaçırmamak için akıllıca bir yöntem.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu karşılaşma da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçlarında genel giriş biletleri genellikle resmi kanallar üzerinden yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.
  • Premium ve yan çizgiye yakın oturma kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Lounge erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Çoğu sezon açılış maçında olduğu gibi, karşılaşma yaklaştıkça fiyatlar yükselebilir. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al-Ettifaq - Al Riyadh form durumu

ALI

ALI - Form

ALA
K1-3
ANA
B0-0
ALK
K0-5
ITT
K1-3
NEO
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALR

ALR - Form

ALQ
K0-4
ALF
K4-2
ALF
K1-0
ALT
B1-1
ALA
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Al-Ettifaq - Al Riyadh: Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

Al-EttifaqÇizimAl Riyadh
3
1
1
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
3
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
MS
6Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Al-Ettifaq - Al Riyadh puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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