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Premier Lig
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Prince Mohamed bin Fahd Stadium
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Book Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tickets
Çeviri:

Al-Ettifaq - Al Riyadh maç biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Lig fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al-Ettifaq
Al Riyadh

Al-Ettifaq, Suudi Pro Ligi'nde Al Riyadh ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Ettifaq, 2026/27 Suudi Pro Ligi sezonuna iki kulübün de başlangıç yaptığı maçta Dammam’daki kendi sahasında Al-Riyadh’ı konuk ediyor ve karşılaşmayı tribünden canlı izlemek isteyen taraftarlar için biletler şu anda satışta. Al-Ettifaq, kıtasal turnuvalara katılım hakkı elde ettiği güçlü geçen 2025/26 sezonunun ardından yeni sezona girerken, Al-Riyadh ise rekabetçi geçmesi beklenen üst lig sezonunda erken ivme yakalama umuduyla doğuya gidiyor.

GOAL, Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlangıç saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platformda Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçenekleri, anında online rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeleniyor. Ticombo üzerinden satın alma işlemi, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman maçın başlama saatinden bir veya iki hafta önce yayımlanıyor ve mevcut kulüp üyeliği olmayan taraftarlar için sınırlı olabiliyor. Sezonun açılış fikstürlerinden biri olarak bu karşılaşmada her iki tarafta da talebin güçlü olması bekleniyor, bu nedenle Ticombo üzerinden önceden rezervasyon yapmak, fırsatı kaçırmamak adına akıllıca bir yol.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallarda genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.
  • Premium ve kenar hat koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR’ı aşabiliyor.

Çoğu sezon açılışı maçında olduğu gibi fiyatlar karşılaşma yaklaştıkça artabiliyor, bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yoludur.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al-Ettifaq - Al Riyadh form durumu

ALI

ALI - Form

ALA
K1-3
ANA
B0-0
ALK
K0-5
ITT
K1-3
NEO
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALR

ALR - Form

ALQ
K0-4
ALF
K4-2
ALF
K1-0
ALT
B1-1
ALA
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Al-Ettifaq - Al Riyadh: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Al-EttifaqÇizimAl Riyadh
3
1
1
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
3
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
MS
6Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Al-Ettifaq - Al Riyadh puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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