Al-Ettifaq, 2026/27 Suudi Pro Ligi sezonuna iki kulübün de başlangıç yaptığı maçta Dammam’daki kendi sahasında Al-Riyadh’ı konuk ediyor ve karşılaşmayı tribünden canlı izlemek isteyen taraftarlar için biletler şu anda satışta. Al-Ettifaq, kıtasal turnuvalara katılım hakkı elde ettiği güçlü geçen 2025/26 sezonunun ardından yeni sezona girerken, Al-Riyadh ise rekabetçi geçmesi beklenen üst lig sezonunda erken ivme yakalama umuduyla doğuya gidiyor.

GOAL, Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlangıç saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 14 Ağu 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platformda Al-Ettifaq FC - Al-Riyadh SC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçenekleri, anında online rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeleniyor. Ticombo üzerinden satın alma işlemi, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman maçın başlama saatinden bir veya iki hafta önce yayımlanıyor ve mevcut kulüp üyeliği olmayan taraftarlar için sınırlı olabiliyor. Sezonun açılış fikstürlerinden biri olarak bu karşılaşmada her iki tarafta da talebin güçlü olması bekleniyor, bu nedenle Ticombo üzerinden önceden rezervasyon yapmak, fırsatı kaçırmamak adına akıllıca bir yol.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallarda genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.

Premium ve kenar hat koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.

Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR’ı aşabiliyor.

Çoğu sezon açılışı maçında olduğu gibi fiyatlar karşılaşma yaklaştıkça artabiliyor, bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yoludur.

Al-Ettifaq - Al Riyadh Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al-Ettifaq - Al Riyadh form durumu

Al-Ettifaq - Al Riyadh: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Al-Ettifaq - Al Riyadh puan durumu



