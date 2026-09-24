Al-Ettifaq, 18 Ekim 2026 Pazar günü Dammam'daki Prince Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligdeki son karşılaşmasında, 14 Mayıs 2026'da Al-Ittihad, Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu'nda deplasmanda 3-1 kazandı. O maçta Houssem Aouar ve Moussa Diaby, Al-Ittihad'a üç puanı getiren golleri attı.

GOAL, Al-Ettifaq - Al Ittihad maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar oldukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için sunuyor.

Al-Ettifaq - Al Ittihad Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Ettifaq - Al Ittihad maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Dammam'daki Prince Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 20 Eki 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq - Al Ittihad Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al-Ettifaq ile Al Ittihad arasındaki Suudi Pro Ligi maçı için bilet almak istiyorsanız, bunları stadyum gişesinden ya da resmi Suudi Pro Ligi bilet platformları veya GrintaHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden çevrim içi olarak satın alabilirsiniz.

1. Resmi ve yetkili çevrim içi platformlar

Suudi Pro Ligi maçları için bilet almanın temel yolu, dijital olarak ligin resmi bilet partneri platformu üzerinden işlem yapmaktır. Suudi Pro Ligi, tüm statlarda uygun fiyatlı ve erişilebilir giriş sağlamak için dijital bilet dağıtıcılarıyla iş birliği yapar.

2. İkincil bilet pazarları

Birincil kontenjanlar tükendiğinde veya belirli oturma bölümleri gerektiğinde, ikincil bilet platformları alternatif bir seçenek olarak öne çıkar. GrintaHub gibi ikincil bilet platformları, bireysel taraftarlar ve ikincil satıcılardan gelen yeniden satış envanterine ev sahipliği yapar.

Al-Ettifaq - Al Ittihad Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al-Ettifaq ile Al Ittihad arasındaki Suudi Pro Ligi maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişir:

1. Resmi ve yetkili çevrim içi platformlar

Resmi birincil biletler genel olarak standart kategori koltuklar için 30 SAR'dan başlayıp premium veya VIP ağırlama koltuk seçenekleri için 500+ SAR'a kadar çıkmaktadır.

2. İkincil bilet pazarları

GrintaHub gibi platformlardaki yeniden satış fiyatları talebe göre değişir; standart koltuklar için çoğu zaman yaklaşık 100 SAR ila 150 SAR'dan başlar ve en iyi konumlar veya tükenen bölümler için önemli ölçüde artar.

Al-Ettifaq - Al Ittihad Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al-Ettifaq - Al Ittihad form durumu

Al-Ettifaq, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; üç gol atıp yedi gol yedi. Son maçında sahasında Al-Faisaly ile 0-0 berabere kaldı ve bu süreçteki tek deplasman galibiyetini Abha karşısında elde etti. Bu galibiyetten önce, Al Diriyah karşısındaki 3-0'lık yenilginin de yer aldığı iki maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.

Al Ittihad ise güçlü bir form grafiği yakaladı; son beş lig maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı, sekiz gol atıp dört gol yedi. Son maçında sahasında Al-Fayha'yı 2-1 mağlup etti ve bu süreçte daha önce dikkat çeken bir sonuçla Al Nassr'ı da 2-1 yendi. Puan kaybettiği tek maç ise Al Fateh ile golsüz berabere kaldığı karşılaşma oldu.

Al-Ettifaq - Al Ittihad: Son ikili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 14 Mayıs 2026'da oynandı ve Al Ittihad, Suudi Pro Ligi'nde Al-Ettifaq deplasmanında 3-1 kazandı. Son beş karşılaşmanın genelinde daha iyi sicile sahip taraf Al Ittihad oldu; Al-Ettifaq'ın bir galibiyetine karşılık üç kez kazandı ve ayrıca Al Ittihad adına bir galibiyet daha kaydedildi. Al-Ettifaq'ın bu süreçteki tek galibiyeti ise Ocak 2026'da Al Ittihad deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet oldu.