Al-Ettifaq, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Dammam'daki Prens Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda Al Hazem'i ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'daki son karşılaşmasını Al Hazem 3-1 kazanmıştı. Bu sonuç, Al Hazem'in sürpriz yapabileceğini gösterdi. Bu yenilgiden önce, Al-Ettifaq'ın Ekim 2025'te ev sahipliği yaptığı mücadele çekişmeli geçmiş ve 2-2 sona ermişti.

Al-Ettifaq - Al Hazem maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Al-Ettifaq - Al Hazem Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Ettifaq - Al Hazem maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Dammam'daki Prens Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 15 12 Ara 2026 - 09:25 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq - Al Hazem Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet bilgilerine göre Al-Ettifaq - Al Hazem biletlerini satın almak için mevcut seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Prens Mohammed Bin Fahd Stadyumu'ndaki iç saha maçlarının biletleri genellikle doğrudan Al-Ettifaq'ın resmî bilet satış portalından veya kulübün diğer kanallarından alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Al-Ettifaq - Al Hazem Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al-Ettifaq ile Al Hazem arasındaki Suudi Pro Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

En uygun fiyatlı koltuklar: 10 SAR ile 30 SAR arası

10 SAR ile 30 SAR arası Standart genel giriş: 50 SAR ile 125 SAR arası

50 SAR ile 125 SAR arası 1. kategori / saha kenarı premium koltuklar: 250 SAR ile 700 SAR arası

250 SAR ile 700 SAR arası VIP ve ağırlama salonu paketleri: 1.500 SAR ile 2.500 SAR ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Grintahub gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasa talebine göre şu fiyatlardan listelenir:

Standart koltuklar: 220 SAR ile 560 SAR arası

220 SAR ile 560 SAR arası Orta saha hizasındaki / saha kenarındaki en iyi koltuklar: 560 SAR ile 1.200 SAR ve üzeri

560 SAR ile 1.200 SAR ve üzeri VIP koltuklar: 1.800 SAR ve üzeri

Al-Ettifaq - Al Hazem Suudi Pro Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al-Ettifaq ve Al Hazem'in form durumu

Al-Ettifaq, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Al Kholood'u 3-0 yendi; bu süreçte Neom SC'yi de 1-0 mağlup etti. Tek olumsuz sonuç, evinde Al Ittihad'a karşı aldığı 4-1'lik yenilgiydi. Bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yiyen Al-Ettifaq, gol üretebilse de savunmada her zaman sağlam bir görüntü vermedi.

Al Hazem, son beş maçında yalnızca bir beraberlik alırken dört kez yenildi. Son maçında Al-Fayha ile 2-2 berabere kaldı; bir önceki maçında ise Al Hilal'e 1-0 kaybetti. Al Ahli'ye 3-1, Al Fateh'e de 3-2 yenildi. Kadri'nin ekibi bu süreçte yedi gol atıp on gol yedi ve son dört maçında galibiyet alamadı.

Al-Ettifaq - Al Hazem: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Şubat 2026'da Suudi Pro Ligi'nde karşılaştı ve Al Hazem evinde Al-Ettifaq'ı 3-1 yendi. Bundan önce, Ekim 2025'te Al-Ettifaq'ın ev sahipliği yaptığı maç 2-2 bitmişti. İki takım arasındaki son beş maçın genel bilançosunda, 5-2'lik ve 2-0'lık galibiyetleri de bulunan Al-Ettifaq üstün durumda. Yine de bu karşılaşmalarda iki taraf da galibiyetler aldı.