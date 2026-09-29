Al Diriyah, 30 Ekim 2026 Cuma günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Neom SC ile karşı karşıya gelecek.

Al Diriyah, son beş lig maçında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilginin ardından bu karşılaşmaya istikrar arayışıyla çıkıyor. NEOM SC ise son beş maçında elde ettiği üç galibiyetle maça daha güçlü bir form grafiğiyle geliyor; bunlar arasında Al Hilal deplasmanında alınan etkileyici 2-0'lık galibiyet de bulunuyor.

Bırakın GOAL Al Diriyah - Neom SC maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Al Diriyah - Neom SC Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Diriyah - Neom SC maçı, 30 Ekim 2026 Cuma günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 12 30 Eki 2026 - 10:50 Al-Awwal Park

Al Diriyah - Neom SC Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

1. Resmî birincil platformlar

Resmî Platformlar: Biletler genellikle maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar. Resmî Suudi Pro Ligi internet sitesinde fikstür bölümünü kontrol edebilir ya da resmî biletleme ortakları olarak hizmet veren Kingdom Arena ve WeBook platformlarına doğrudan bakabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil Bilet Platformları: Resmî kulüp seçenekleri tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Al Diriyah - Neom SC Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al Diriyah ile Neom SC arasındaki gibi Suudi Pro Ligi maçlarında bilet fiyatları, oturma kategorisine ve bileti nereden aldığınıza bağlı olarak genellikle birkaç kademeye ayrılır:

1. Resmî birincil platformlar

Standart / Genel Giriş: Standart oturma kategorilerindeki resmî birincil biletler genellikle 30 SAR ile 100 SAR arasında değişir ve bu da onları normal maç günü taraftarları için erişilebilir kılar.

Premium & Yan Hat Koltukları: Yan çizgiler boyunca daha iyi görüş sunan bölümler genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında fiyatlandırılır.

VIP & Hospitality: Lounge erişimi ve ikram içeren üst düzey paketler yaklaşık 1.200 SAR seviyesinden başlayabilir ya da daha yüksek olabilir.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmî biletler kulübün birincil satış kanalları üzerinden tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında piyasa talebine göre listelenen biletler 195 SAR ile 1.940+ SAR arasında başlayan fiyatlarla yer alabilir; premium koltuklar, hospitality seçenekleri veya yüksek talep gören bölümlerde ise fiyatlar önemli ölçüde daha yukarı çıkabilir.

Al Diriyah - Neom SC Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Diriyah - Neom SC form durumu

Al Diriyah, son beş Suudi Pro Ligi maçında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçları Abha karşısında golsüz beraberlikle sona ererken, bu serideki en iyi sonuçları Al-Ettifaq deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyet oldu. Bu beş maçta beş gol atıp dört gol yediler; bu tablo, hücum üretimi yapabilen ancak istikrarsızlığa yatkın bir takımı yansıtıyor.

Neom SC'nin son formu daha olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Galtier'nin ekibi, son beş lig maçının üçünü kazandı ve ikisini kaybetti, bu süreçte 10 gol attı. Son maçlarında Al Fateh FC'yi 4-2 mağlup ettiler ve Al Riyadh yenilgisinin ardından Al Hilal ile Al Khaleej karşısında üst üste galibiyetler aldılar. Al Hilal deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetin de yer aldığı bu sonuç serisi, gerçek ivme kazanan bir takıma işaret ediyor.

Al Diriyah - Neom SC: Son karşılıklı maç karnesi

Al Diriyah ile Neom SC arasındaki önceki karşılaşmalara ilişkin karşılıklı maç verisi bulunmuyor. Geçmiş fikstür bilgileri erişilebilir hâle gelirse bu bölüm güncellenecektir.