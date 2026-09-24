Al Diriyah, 18 Ekim 2026 Pazar günü Riyad'daki Prince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu'nda Al Riyadh ile karşı karşıya gelecek.

Yaklaşan maçları öncesinde Diriyah Club, Al Fateh SC deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyet ve Al-Ettifaq karşısındaki 3-0'lık zafer de dahil olmak üzere son yerel maçlarında güçlü bir form ortaya koydu. Diğer tarafta ise Al-Riyadh SC, son beş lig maçında yalnızca bir galibiyet alarak ve üst düzey rakipler karşısında ağır yenilgiler yaşayarak sezona daha zorlu bir başlangıç yaptı.

Bırakın GOAL Al Diriyah - Al Riyadh maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, onları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Al Diriyah - Al Riyadh Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Diriyah - Al Riyadh maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Riyad'daki Prince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 20 Eki 2026 - 11:00 Al-Awwal Park

Al Diriyah - Al Riyadh Suudi Pro Ligi biletleri nasıl satın alınır?

Al Diriyah - Al Riyadh maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel satın alma seçeneklerini takip edebilirsiniz:

1. Resmi ve yetkili çevrim içi platformlar

Suudi Pro Ligi maçları için bilet temin etmenin başlıca yolu, ligin resmi biletleme ortağı platformu üzerinden dijital olarak işlem yapmaktır. Suudi Pro Ligi, tüm statlarda uygun fiyatlı ve erişilebilir giriş sağlamak için dijital bilet dağıtıcılarıyla ortaklık yapmaktadır.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Birincil kontenjanlar tükendiğinde veya belirli oturma bölümleri gerektiğinde, ikincil bilet platformları alternatif bir seçenek olarak öne çıkar. Ticombo gibi ikincil bilet platformları, bireysel taraftarlardan ve ikincil satıcılardan gelen yeniden satış envanterine ev sahipliği yapar.

Al Diriyah - Al Riyadh Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al Diriyah ile Al Riyadh arasındaki Suudi Pro Ligi maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna bağlı olarak değişir:

1. Resmi platformlar

Genel giriş (standart koltuklar): 10 SAR - 30 SAR

Belirlenmiş kale arkası, üst katman veya standart taraftar bölümlerindeki giriş seviyesi biletler.

Orta seviye ve uzun kenar oturma alanları: 30 SAR - 80 SAR

Sahayı merkezden gören yandan görüşlü koltuklar.

Premium ve VIP ağırlama: 100 SAR - 250+ SAR

Özel ağırlama, dolgulu koltuklar veya VIP lounge erişimi.



2. İkincil bilet pazar yerleri

Ticombo gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar, müsabaka gününe yaklaştıkça bulunabilirlik, talep ve koltuk konumuna göre dalgalanır.

Standart koltuklar: Talep ve satıcı kâr marjına bağlı olarak yaklaşık 150 SAR - 400 SAR

Uzun kenar / premium: Birincil satışlar tükendiğinde geç alımlar veya yüksek talep gören kontenjanlar için 400 SAR - 1.800+ SAR

Al Diriyah - Al Riyadh Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Diriyah - Al Riyadh form durumu

Al Diriyah, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; bu süreçte yedi gol atıp dört gol yedi. Son sonuçları Al Fateh deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetti ve ayrıca bu süreçte Al-Ettifaq deplasmanında 3-0 kazandılar. Tek yenilgi ise 2-0 kazanan Al Qadsiah karşısında geldi.

Al Riyadh, son beş lig maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; iki kez berabere kaldı ve iki kez kaybetti, bu süreçte 12 gol yedi. En ağır yenilgileri Al Ahli karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetti ve Al Nassr'a da 4-0 kaybettiler. Neom SC karşısındaki 1-0'lık galibiyet bu periyottaki tek olumlu sonuçları olurken, iki yandaki üst üste beraberlikler sınırlı bir cesaret verdi.

Al Diriyah - Al Riyadh: Son maçlardaki ikili rekabet karnesi

Al Diriyah ile Al Riyadh arasında yakın dönemde oynanan maçlara dair şu anda mevcut bir ikili rekabet verisi bulunmuyor. Geçmiş fikstür verileri doğrulandığında bu bölüm güncellenecektir.