Al Diriyah, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Riyad’daki Al-Awwal Park’ta Al-Fayha’yı ağırlayacak.

Al-Fayha, son yıllarda Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki yerini sağlamlaştırmış, üst ligde daha köklü bir rakip olarak bu karşılaşmaya çıkacak. Al Diriyah’ın tarihinin büyük bölümünü en üst ligin dışında geçirmiş olması nedeniyle iki kulüp arasındaki resmî maçlar son derece nadir.

Al Diriyah ile Al-Fayha maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Al Diriyah ile Al-Fayha arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Diriyah ile Al-Fayha arasındaki maç, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Riyad’daki Al-Awwal Park’ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 15 26 Kas 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Al Diriyah ile Al-Fayha arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan karşılaşmanın bilet bilgilerine göre, Al Diriyah ile Al-Fayha maçına bilet almak için mevcut seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Al Diriyah ve Al-Fayha’nın resmî internet sitelerini veya bilet satış platformlarını kontrol edin. Kulüpler genellikle iç saha maçlarının biletlerini doğrudan resmî bilet satış ortakları veya kendi platformları üzerinden satışa çıkarır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Diriyah ile Al-Fayha arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Diriyah ile Al-Fayha arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel giriş / Standart koltuklar: 10–30 SAR.

10–30 SAR. Orta kategori ve uzun kenar koltukları: 30–80 SAR.

30–80 SAR. Premium ve VIP ağırlama: 100–250+ SAR.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre listeler:

Standart / Kategori 3 koltuklar: 150–400 SAR.

150–400 SAR. Uzun kenar / Premium koltuklar: 400–1.800+ SAR.

Al Diriyah ile Al-Fayha arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Diriyah ve Al-Fayha’nın form durumu

Al Diriyah, son beş Suudi Arabistan Pro Ligi maçında iki mağlubiyet, iki beraberlik ve bir galibiyet alarak bu karşılaşmaya karışık bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Al Ittihad’a 2-0 yenildi; bu süreçte Al Nassr karşısında da 3-0’lık bir mağlubiyet aldı. Tek galibiyeti olan Al Riyadh karşısındaki 1-0’lık sonuç olumlu nokta olarak öne çıkarken, Al-Taawoun ve Abha ile alınan beraberlikler, puan alabilen ancak bunu istikrarlı biçimde başaramayan bir takımın son beş maçlık tablosunu tamamlıyor.

Al-Fayha’nın form durumu da benzer bir istikrarsızlığa işaret ediyor. Son beş maçında bir beraberlik, iki mağlubiyet ve ardından iki beraberlik daha alan takım, bu süreçte galibiyet elde edemedi. Son maçında Al Hazem ile 2-2 berabere kaldı; Al Ahli karşısındaki lig mağlubiyeti ise 3-2 sonuçlandı. Son beş maçının dördünde gol attı ancak bu maçların dördünde de gol yedi. Bu tablo, Carille’nin çözmesi gereken savunma zaaflarına işaret ediyor.

Al Diriyah ile Al-Fayha: Son karşılaşmalar

Al Diriyah ile Al-Fayha arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin veriler şu anda sağlanmadığından, bu eşleşmenin geçmiş sonuçlarına dair bir döküm sunulamıyor.