Al Diriyah, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al-Fayha'yı ağırlayacak.

Al-Fayha, son yıllarda Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yerini sağlamlaştırmış, üst ligde daha köklü bir rakip olarak bu maça çıkıyor. Al Diriyah, tarihinin büyük bölümünü en üst ligin dışında geçirdiği için iki kulüp arasındaki resmi maçlar son derece nadir.

Al Diriyah-Al-Fayha maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Al Diriyah-Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Diriyah-Al-Fayha maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 15 10 Ara 2026 - 12:30 Al-Awwal Park

Al Diriyah-Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet bilgilerine göre Al Diriyah-Al-Fayha maçına bilet almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Kulüplerin resmi bilet satış kanalları: Al Diriyah ve Al-Fayha'nın resmi internet sitelerini veya bilet satış portallarını kontrol edin. Kulüpler, iç saha maçlarının biletlerini genellikle resmi bilet satış ortakları ya da kendi portalları üzerinden satışa çıkarır.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Diriyah-Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Diriyah ile Al-Fayha arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Genel giriş / standart koltuklar: 10 ila 30 SAR.

10 ila 30 SAR. Orta kategori ve uzun kenar koltukları: 30 ila 80 SAR.

30 ila 80 SAR. Premium ve VIP ağırlama paketleri: 100 ila 250+ SAR.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmi biletler tükenirse Grintahub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Standart / 3. kategori koltuklar: 150 ila 400 SAR.

150 ila 400 SAR. Uzun kenar / premium koltuklar: 400 ila 1.800+ SAR.

Al Diriyah-Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Diriyah ve Al-Fayha'nın form durumu

Al Diriyah, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçında iki mağlubiyet, iki beraberlik ve bir galibiyet alarak bu karşılaşmaya inişli çıkışlı bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında Al Ittihad'a 2-0 yenildi; bu süreçte Al Nassr karşısında da 3-0 mağlup oldu. Tek galibiyeti olan Al Riyadh karşısındaki 1-0'lık sonuç olumlu taraf olarak öne çıkıyor. Al-Taawoun ve Abha ile aldığı beraberlikler ise puan kazanabilen ancak bunu istikrarlı biçimde başaramayan bir takımın son beş maçlık tablosunu tamamlıyor.

Al-Fayha'nın form durumu da benzer bir istikrarsızlığa işaret ediyor. Son beş maçında bir beraberlik, iki mağlubiyet ve iki beraberlik daha aldı; bu süreçte hiç kazanamadı. Son maçında Al Hazem ile 2-2 berabere kaldı, ligde Al Ahli'ye ise 3-2 yenildi. Son beş maçının dördünde gol attı, ancak bu karşılaşmaların dördünde de gol yedi. Bu tablo, Carille'nin çözmesi gereken savunma zaaflarına işaret ediyor.

Al Diriyah-Al-Fayha: Son maçlardaki karşılıklı sonuçlar

Al Diriyah ile Al-Fayha arasındaki son beş karşılaşmanın verileri şu an için sağlanmadığından, bu eşleşmenin geçmiş sonuçlarına ilişkin bir döküm sunulamıyor.