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Premier Lig
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Book Al Diriyah vs Al Ahli Tickets
Çeviri:

Al Diriyah - Al Ahli biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Diriyah
Al Ahli

Al Diriyah, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ahli ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz işte burada

Suudi Pro Ligi, lige yeni yükselen Diriyah Club'ın güçlü Al-Ahli Saudi FC'yi heyecan verici bir üst düzey maçta ağırlanmaya hazırlanmasıyla dramatik büyümesini sürdürüyor. Diriyah Company ve Public Investment Fund tarafından desteklenen iddialı ev sahibi, elit rakipler karşısında statüsünü ortaya koymak isterken, yıldızlarla dolu Al-Ahli Krallık genelinde dev bir taraftar kitlesine sahip.

Riyad'da bu maç günü şölenini canlı izlemek istiyorsanız, GOAL tüm temel bilet bilgilerini derledi.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Öne çıkan Suudi Pro Ligi maçları için geçerli bilet bulmak rekabetçi olabilir, özellikle de Al-Ahli gibi köklü devler başkenti ziyaret ettiğinde.

Ana bilet satışları resmî kulüp portalları ve Suudi Pro Ligi bilet platformları üzerinden yürütülmektedir. Ancak standart genel satış biletleri, halka sunulduktan sonra çoğu zaman hızla tükenir.

İlk satış dönemlerini kaçıran taraftarlar için güvenilir ikincil bilet pazar yerleri sorunsuz bir çözüm sunar. Ticombo gibi platformlar, taraftarların doğrulanmış maç biletlerini güvenli şekilde alıp satmasına olanak tanır. Ticombo, şeffaf fiyatlandırma ve alıcı koruması sunarak giriş biletlerinizin orijinal olmasını ve zamanında teslim edilmesini sağlar.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçlarında bilet fiyatları, oturma yerinin konumuna, sahayı görüş açısına ve genel talebe göre değişir.

Suudi Riyali (SAR) cinsinden fiyat özeti:

  • Kategori 3 / Standart kale arkası tribünü: 150 SAR ila 250 SAR
  • Kategori 2 / Yan tribün üst: 250 SAR ila 450 SAR
  • Kategori 1 / Ana tribün alt: 450 SAR ila 650 SAR
  • VIP / Ağırlama paketleri: 850 SAR ila 1.500 SAR+

Erken satın almak, yüksek talep maç gününe yaklaştıkça piyasa fiyatlarını yükseltmeden önce mevcut en ucuz biletleri kapmanızı garanti eder.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Diriyah - Al Ahli form durumu

AHL

AHL - Form

ALK
K3-0
ALK
K1-4
RA
B2-2
VSC
K1-3
FUL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Diriyah - Al Ahli: Son karşılaşmalar

Al Diriyah - Al Ahli puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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