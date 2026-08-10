Suudi Pro Ligi, lige yeni yükselen Diriyah Club'ın güçlü Al-Ahli Saudi FC'yi heyecan verici bir üst düzey maçta ağırlanmaya hazırlanmasıyla dramatik büyümesini sürdürüyor. Diriyah Company ve Public Investment Fund tarafından desteklenen iddialı ev sahibi, elit rakipler karşısında statüsünü ortaya koymak isterken, yıldızlarla dolu Al-Ahli Krallık genelinde dev bir taraftar kitlesine sahip.

Riyad'da bu maç günü şölenini canlı izlemek istiyorsanız, GOAL tüm temel bilet bilgilerini derledi.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 13 Ağu 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Öne çıkan Suudi Pro Ligi maçları için geçerli bilet bulmak rekabetçi olabilir, özellikle de Al-Ahli gibi köklü devler başkenti ziyaret ettiğinde.

Ana bilet satışları resmî kulüp portalları ve Suudi Pro Ligi bilet platformları üzerinden yürütülmektedir. Ancak standart genel satış biletleri, halka sunulduktan sonra çoğu zaman hızla tükenir.

İlk satış dönemlerini kaçıran taraftarlar için güvenilir ikincil bilet pazar yerleri sorunsuz bir çözüm sunar. Ticombo gibi platformlar, taraftarların doğrulanmış maç biletlerini güvenli şekilde alıp satmasına olanak tanır. Ticombo, şeffaf fiyatlandırma ve alıcı koruması sunarak giriş biletlerinizin orijinal olmasını ve zamanında teslim edilmesini sağlar.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçlarında bilet fiyatları, oturma yerinin konumuna, sahayı görüş açısına ve genel talebe göre değişir.

Suudi Riyali (SAR) cinsinden fiyat özeti:

Kategori 3 / Standart kale arkası tribünü: 150 SAR ila 250 SAR

Kategori 2 / Yan tribün üst: 250 SAR ila 450 SAR

Kategori 1 / Ana tribün alt: 450 SAR ila 650 SAR

VIP / Ağırlama paketleri: 850 SAR ila 1.500 SAR+

Erken satın almak, yüksek talep maç gününe yaklaştıkça piyasa fiyatlarını yükseltmeden önce mevcut en ucuz biletleri kapmanızı garanti eder.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Diriyah - Al Ahli form durumu

Al Diriyah - Al Ahli: Son karşılaşmalar

Al Diriyah - Al Ahli puan durumu



