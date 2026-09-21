Suudi Pro Lig, yeni yükselen Diriyah Club'ın güçlü Al-Ahli Saudi FC'yi heyecan verici bir üst düzey maçta ağırlanmaya hazırlanmasıyla dramatik büyümesini sürdürüyor. Diriyah Company ve Public Investment Fund tarafından desteklenen iddialı ev sahibi, elit rakiplere karşı statüsünü ortaya koymak isterken, yıldızlarla dolu Al-Ahli Krallık genelinde çok büyük bir taraftar kitlesine sahip.

Bu maç günü şölenini Riyad'da canlı izlemek istiyorsanız, GOAL tüm önemli bilet ayrıntılarını bir araya getirdi.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig maçının başlama saati ne zaman?

Premier Lig - Hafta 1 13 Ağu 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Yüksek profilli Suudi Pro Lig maçları için geçerli bilet bulmak rekabetçi olabilir; özellikle Al-Ahli gibi köklü devler başkenti ziyaret ettiğinde.

Birincil bilet satışları resmi kulüp portalları ve Suudi Pro Lig bilet platformları üzerinden yürütülüyor. Ancak standart genel satış biletleri, kamuya açıldıktan sonra çoğu zaman hızla tükeniyor.

İlk satış döneminde bilet alamayan taraftarlar için güvenilir ikincil bilet pazar yerleri sorunsuz bir çözüm sunuyor. Ticombo gibi platformlar, taraftarların doğrulanmış maç biletlerini güvenli şekilde alıp satmasına olanak tanıyor. Ticombo, şeffaf fiyatlandırma ve alıcı koruması sunarak giriş biletlerinizin orijinal olmasını ve zamanında teslim edilmesini sağlıyor.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig maçlarında bilet fiyatları, oturma yeri konumuna, sahayı görüş açısına ve genel talebe bağlı olarak değişiyor.

Suudi Riyali (SAR) cinsinden fiyat özeti:

Kategori 3 / Standart kale arkası tribünü: 150 SAR ila 250 SAR

Kategori 2 / Yan tribün üst: 250 SAR ila 450 SAR

Kategori 1 / Ana tribün alt: 450 SAR ila 650 SAR

VIP / Ağırlama paketleri: 850 SAR ila 1.500 SAR+

Erken satın almak, yüksek talebin maç gününe yakın piyasa fiyatlarını yükseltmesinden önce mevcut en ucuz biletleri kapmanızı garanti eder.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

Al Diriyah - Al Ahli form durumu

Al Diriyah - Al Ahli: Son karşılaşmaların kaydı

Al Diriyah - Al Ahli puan durumu



