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Premier Lig
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Ahli
Book Al Diriyah vs Al Ahli Tickets
Çeviri:

Al Diriyah - Al Ahli biletleri nasıl alınır: Suudi Pro League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Diriyah
Al Ahli

Al Diriyah, Suudi Arabistan Pro Lig'inde Al Ahli ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Suudi Pro Lig, yeni yükselen Diriyah Club'ın güçlü Al-Ahli Saudi FC'yi heyecan verici bir üst düzey maçta ağırlanmaya hazırlanmasıyla dramatik büyümesini sürdürüyor. Diriyah Company ve Public Investment Fund tarafından desteklenen iddialı ev sahibi, elit rakiplere karşı statüsünü ortaya koymak isterken, yıldızlarla dolu Al-Ahli Krallık genelinde çok büyük bir taraftar kitlesine sahip.

Bu maç günü şölenini Riyad'da canlı izlemek istiyorsanız, GOAL tüm önemli bilet ayrıntılarını bir araya getirdi.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig maçının başlama saati ne zaman?

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Premier Lig - Hafta 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Yüksek profilli Suudi Pro Lig maçları için geçerli bilet bulmak rekabetçi olabilir; özellikle Al-Ahli gibi köklü devler başkenti ziyaret ettiğinde.

Birincil bilet satışları resmi kulüp portalları ve Suudi Pro Lig bilet platformları üzerinden yürütülüyor. Ancak standart genel satış biletleri, kamuya açıldıktan sonra çoğu zaman hızla tükeniyor.

İlk satış döneminde bilet alamayan taraftarlar için güvenilir ikincil bilet pazar yerleri sorunsuz bir çözüm sunuyor. Ticombo gibi platformlar, taraftarların doğrulanmış maç biletlerini güvenli şekilde alıp satmasına olanak tanıyor. Ticombo, şeffaf fiyatlandırma ve alıcı koruması sunarak giriş biletlerinizin orijinal olmasını ve zamanında teslim edilmesini sağlıyor.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig maçlarında bilet fiyatları, oturma yeri konumuna, sahayı görüş açısına ve genel talebe bağlı olarak değişiyor.

Suudi Riyali (SAR) cinsinden fiyat özeti:

  • Kategori 3 / Standart kale arkası tribünü: 150 SAR ila 250 SAR
  • Kategori 2 / Yan tribün üst: 250 SAR ila 450 SAR
  • Kategori 1 / Ana tribün alt: 450 SAR ila 650 SAR
  • VIP / Ağırlama paketleri: 850 SAR ila 1.500 SAR+

Erken satın almak, yüksek talebin maç gününe yakın piyasa fiyatlarını yükseltmesinden önce mevcut en ucuz biletleri kapmanızı garanti eder.

Al Diriyah - Al Ahli Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

Al Diriyah - Al Ahli form durumu

AHL

AHL - Form

ALK
K3-0
ALK
K1-4
RA
B2-2
VSC
K1-3
FUL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Diriyah - Al Ahli: Son karşılaşmaların kaydı

Al Diriyah - Al Ahli puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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