BAE futbolunun devleri Al Ain FC ile Shabab Al Ahli arasında merakla beklenen Emaar Süper Kupası mücadelesi, görkemli bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Bölgedeki taraftarlar, iki takımın Abu Dabi'de prestijli kupa için vereceği mücadeleyi izlemeye hazırlanıyor.

Bu karşılaşmanın geçmişinde köklü bir rekabet ve heyecan verici maçlar var. Bu nedenle sporseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik. Son karşılaşmalarda unutulmaz anlar yaşandı. İki kulüp bölgedeki en büyük başarı için mücadele ederken bu finalin de farklı olması beklenmiyor.

GOAL, tribündeki yerinizi ayırtmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Al Ain FC ile Shabab Al Ahli maçı ne zaman?

Tarih ve saat Maç Yer Biletler 29 Kasım 2026, 19.30 Al Ain FC ile Shabab Al Ahli Mohammed Bin Zayed Stadyumu, Abu Dabi Biletler

Al Ain FC ile Shabab Al Ahli maçının biletleri nereden alınır?

Emaar Süper Kupası biletlerini bulmak için en iyi adres, resmî bilet satış platformu Platinumlist. BAE Pro Ligi etkinliklerinin ilk elden bilet satışını yöneten platform, taraftarların standart tribün biletlerine doğrudan erişmesini sağlıyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub'a başvurabilirsiniz. StubHub gibi ikinci el bilet platformları, maça yakın bir tarihte gitmeye karar veren veya ilk satışta artık bulunmayan belirli koltukları arayan taraftarlar için iyi bir alternatif sunuyor.

Al Ain FC ile Shabab Al Ahli maçının biletleri ne kadar?

Resmî platform Platinumlist'te genel giriş biletleri genellikle uygun fiyatlardan başlıyor. Böylece taraftarlar, bütçelerini zorlamadan takımlarını destekleyebiliyor. Satış fiyatından sunulan en ucuz biletler için önce resmî platformu kontrol edin.

Resmî satıştaki genel biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, son anda yer bulmak için alternatif sunuyor. İkinci el piyasasında fiyatlar şu anda yaklaşık 95 BAE dirheminden başlıyor. Bu da taraftarlara maçı yerinde izlemek için bir seçenek sağlıyor. Resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub'a başvurabilirsiniz.

Al Ain FC ile Shabab Al Ahli maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Emaar Süper Kupası, BAE futbolunun en iyilerini bir araya getiriyor. Al Ain FC ile Shabab Al Ahli arasında köklü bir rekabet var. İki kulüp, ülke içindeki organizasyonlarda sürekli olarak en büyük başarılar için mücadele ediyor.

Abu Dabi'deki görkemli Mohammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanacak maçta atmosferin son derece coşkulu olması bekleniyor. İki takımın da çok yetenekli kadroları var. Bu nedenle taraftarlar, ilk düdükten son düdüğe kadar üst düzey ve hücuma dönük bir futbol bekleyebilir.