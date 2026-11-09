Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasındaki kritik maçta Shabab Al Ahli'yi Cidde'deki görkemli Kral Abdullah Spor Şehri'nde ağırlıyor.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip. Hemen nasıl bilet alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Ahli ile Shabab Al-Ahli Dubai FC arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Ahli ile Shabab Al-Ahli Dubai FC arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçının resmi yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın ayrıntıları için maç saatine yakın yeniden kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 6 8 Ara 2026 - 13:15

Al Ahli ile Shabab Al Ahli maçının biletleri nereden alınır?

Tribündeki yerinizi ayırtmak için en iyi adres, Webook platformu gibi kulübün ve turnuvanın resmi bilet satış kanallarıdır. Taraftarların, maç günü yaklaşırken bilet kontenjanları satışa açıldıkça öncelikle resmi kanalları kontrol etmeleri önerilir.

Resmi sitedeki biletler tükenirse ikincil satış platformu Grintahub bir diğer seçenektir. Grintahub'ın bu maça özel bilet sayfasını ziyaret ederek mevcut koltukları inceleyebilir ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşması için satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Al Ahli ile Shabab Al Ahli maçının biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem deplasmana gelen hem de yerel taraftarların başlıca hedefi. Kulübün resmi kanallarında bu maçın standart genel giriş biletleri, oldukça uygun bir fiyat olan 20 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Alt tribün biletlerinin fiyatı ise genellikle 150 Suudi Arabistan riyaline kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 60 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Maç günü yaklaşırken talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak en iyi strateji.

Al Ahli ile Shabab Al-Ahli Dubai FC arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Ahli ve Shabab Al-Ahli Dubai FC'nin form durumu

Al Ahli, son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Sadd ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşma, Suudi Pro Lig'de Al Shabab'a 6-1 yenilmesinin ardından geldi. Bu zorlu seriden önce ise kıta turnuvasında Al-Gharafa'yı 2-1, ligde de Al Khaleej'i 4-1 mağlup etti. Al Ahli, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi.

Shabab Al-Ahli Dubai, son beş maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Son maçında ADNOC Pro Lig'de Sharjah'a 2-0 yenildi. Bundan önce de AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Hilal'e 2-0 mağlup olmuştu. Üst üste aldığı bu iki yenilgiden önce, Esteghlal karşısındaki 2-0'lık ve Al-Ain karşısındaki 3-2'lik galibiyetleri de dahil olmak üzere üç maç art arda kazandı. Söz konusu beş maçta dokuz gol atıp dört gol yedi.

Al Ahli ile Shabab Al-Ahli Dubai FC arasındaki son maçların sonuçları

İki takım son olarak 16 Şubat 2026'da AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te karşılaştı ve Al Ahli sahasında 4-3 kazandı. Tamamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynanan son beş maçta Al Ahli üç galibiyet aldı. Bir maç berabere biterken birini de Shabab Al-Ahli Dubai kendi sahasında kazandı. Al Ahli, bu kıtasal rekabette tarihsel olarak üstünlüğü elinde tuttu.