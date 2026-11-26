Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasındaki kritik maçta Shabab Al Ahli'yi Cidde'deki görkemli Kral Abdullah Spor Şehri'nde ağırlıyor.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçının resmî yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın yeniden kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 6 8 Ara 2026 - 13:15

Al Ahli - Shabab Al Ahli maçının biletleri nereden alınır?

Bilet almak için en iyi adres, Webook gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış platformları. Maç günü yaklaştıkça biletler satışa çıktığında taraftarların önce resmî kanalları kontrol etmesi önerilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikincil satış platformu Grintahub bir seçenek. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki bu maç için mevcut koltukları Grintahub'ın ilgili bilet sayfasında inceleyebilir ve satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al Ahli - Shabab Al Ahli maçının biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem deplasmana giden taraftarların hem de yerel futbolseverlerin önceliği. Kulübün resmî kanallarından alınan bu maçın standart biletleri, oldukça uygun bir fiyat olan 20 SAR'dan başlıyor ve alt tribündeki koltuklar için genellikle 150 SAR'a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 60 SAR'dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyatlı bileti almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Ahli ve Shabab Al-Ahli Dubai FC'nin form durumu

Al Ahli, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Sadd ile 0-0 berabere kaldı. Bundan önce Suudi Pro Ligi'nde Al Shabab'a 6-1 yenildi. Bu zorlu dönemin öncesinde ise kıta turnuvasında Al-Gharafa'yı 2-1, ligde Al Khaleej'i 4-1 mağlup etti. Al Ahli, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi.

Shabab Al-Ahli Dubai, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son olarak ADNOC Pro Ligi'nde Sharjah'a 2-0 yenildi. Bu maçtan önce de AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Hilal'e 2-0 kaybetti. Üst üste aldığı bu iki mağlubiyetten önce, Esteghlal karşısındaki 2-0'lık ve Al-Ain karşısındaki 3-2'lik galibiyetler de dahil olmak üzere üç maç üst üste kazandı. Bu beş maçta dokuz gol atıp dört gol yedi.

Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC: Son karşılaşmalar

İki takım en son 16 Şubat 2026'da AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te karşılaştı ve Al Ahli evinde 4-3 kazandı. Tamamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynanan son beş karşılaşmada Al Ahli üç galibiyet aldı. Bir maç berabere biterken Shabab Al-Ahli Dubai bir kez kendi sahasında kazandı. Al Ahli, bu kıtasal rekabette tarihsel olarak üstün taraf oldu.