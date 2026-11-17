Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasındaki kritik karşılaşmada Shabab Al Ahli’yi Cidde’deki görkemli Kral Abdullah Spor Şehri’nde ağırlıyor.

GOAL, maç bilgileri ve bilet fiyatları hakkında bilmeniz gerekenleri derledi. Hemen nasıl bilet alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçının resmî yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın tekrar kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 6 8 Ara 2026 - 13:15

Al Ahli - Shabab Al Ahli biletleri nereden alınır?

Yer ayırtmak için en iyi seçenek, Webook platformu gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış kanallarıdır. Maç günü yaklaştıkça biletler satışa sunulacağından taraftarların önce resmî kanalları kontrol etmesi önerilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikincil satış platformu Grintahub bir diğer seçenektir. Bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşması için mevcut koltukları Grintahub’ın maça özel bilet sayfasında inceleyebilir ve satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al Ahli - Shabab Al Ahli biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, deplasmana gelen taraftarlar kadar yerel taraftarlar için de çoğu zaman önceliklidir. Kulübün resmî kanallarında bu maçın standart giriş biletleri oldukça uygun bir fiyat olan 20 SAR’dan başlıyor ve alt tribün koltukları için genellikle 150 SAR’a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında ise genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 60 SAR’dan başlıyor. Maç günü yaklaşırken talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Ahli ve Shabab Al-Ahli Dubai FC’nin form durumu

Al Ahli, son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Sadd ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmadan önce Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al Shabab’a 6-1 yenilmişti. Bu zorlu dönemin öncesinde ise kıta turnuvasında Al-Gharafa’yı 2-1, ligde Al Khaleej’i 4-1 mağlup etti. Al Ahli, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi.

Shabab Al-Ahli Dubai, son beş maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Son olarak ADNOC Pro League’de Sharjah’a 2-0 yenildi. Bundan önce de AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al Hilal’e 2-0 mağlup olmuştu. Üst üste gelen bu iki yenilginin öncesinde, Esteghlal karşısındaki 2-0’lık ve Al-Ain karşısındaki 3-2’lik galibiyetler de dâhil olmak üzere üç maç üst üste kazandı. Bu beş maçta dokuz gol atıp dört gol yedi.

Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 16 Şubat 2026’da AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te karşılaştı. Al Ahli, evindeki maçı 4-3 kazandı. Tamamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te oynanan son beş karşılaşmada Al Ahli üç galibiyet aldı, bir maç berabere bitti, bir maçı da Shabab Al-Ahli Dubai kendi sahasında kazandı. Bu kıtasal rekabette tarihsel üstünlük Al Ahli’de.