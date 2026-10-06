Al Ahli, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Cidde'deki King Abdullah Sports City'de Al-Taawoun ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak bu eşleşmede üstün olan taraf Al-Ahli. Buna, ligdeki bir önceki karşılaşmalarında Al-Taawoun'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyet de dahil. Her iki takımın kadrosunda da dikkat çekici uluslararası yetenekler bulunurken, Al-Ahli'nin kadrosunda Riyad Mahrez ve Ivan Toney gibi yüksek profilli isimler yer alıyor.

GOAL , Al Ahli - Al-Taawoun maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Al Ahli - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçının başlama saati ne zaman?

Al Ahli - Al-Taawoun maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Cidde'deki King Abdullah Sports City'de oynanacak.

Premier Lig - Hafta 13 5 Kas 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Al Ahli - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al-Ahli - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı için bilet satın alırken kullanılabilecek başlıca seçenekler şunlar:

1. Resmi kulüp kanalları

Resmi kulüp bilet satışı: Al-Ahli'nin King Abdullah Sports City'de oynadığı iç saha maçlarının biletleri, genellikle maç tarihine yakın bir dönemde kulübün belirlediği resmi bilet satış ortakları ve kulüp platformları üzerinden satışa sunulur.

2. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçenekleri tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Ahli - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al-Ahli - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı için bilet fiyatları, satın alımın resmi kulübün birincil kanalları üzerinden mi yoksa ikincil bilet pazar yeri aracılığıyla mı yapıldığına göre değişir.

1. Resmi kulüp kanalları

Genel giriş / standart koltuklar: Genellikle 30 SAR ile 100 SAR arasında değişir ve üst ya da dış tribünlerden sahanın standart görüş açısını sunar.

Kategori 1 & 2 (orta segment): Genellikle 100 SAR ile 250 SAR arasında fiyatlandırılır ve tribünlerde daha yakın açıların yanı sıra daha iyi minderli koltuklar sağlar.

Gold & premium koltuklar: Taç çizgileri boyunca merkezi ve en iyi görüş açıları için genellikle 200 SAR ile 500 SAR arasında olur.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi biletler kulübün birincil satış kanalları üzerinden tükenmişse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

Standart yeniden satış / genel giriş: Genel piyasa talebine bağlı olarak yaklaşık 300 SAR ile 1.100 SAR arasında başlar.

Merkezi premium yeniden satış: Orta ve üst segment yeniden satış biletleri, iyi konumdaki koltuklar için düzenli olarak 1.100 SAR ile 1.600 SAR arasında değişir (yaklaşık 300 $ ile 425 $+ ).

VIP & hospitality paketleri: Yeniden satış pazarındaki premium VIP lounge erişimi ve üst düzey hospitality blokları genellikle 1.800 SAR 'dan başlar ve paket içeriğine göre çok daha yukarı çıkabilir.

Al Ahli - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Ahli - Al-Taawoun form durumu

Al Ahli, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçlarında Al-Ahli Saudi FC, 19 Eylül 2026'da Güney Afrika'nın Pretoria kentinde Mamelodi Sundowns'a 2-1 kaybetti; ayrıca Suudi Pro Ligi'nde Al Qadsiah'a da 3-2 mağlup oldu. Olumlu tarafta ise iç rekabette Al Riyadh'ı 5-0, Al Hazem'i 3-1 yendiler ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Pakhtakor Taşkent ile 1-1 berabere kaldılar. Bu beş maçta Al Ahli toplam 12 gol attı.

Al-Taawoun ise tüm kulvarlardaki son beş maçında sadece bir beraberlik alabildi ve dört yenilgi yaşadı. Son sonuçları AFC Champions League Two'da Al-Nahda ile 1-1'lik beraberlik oldu, ancak Suudi Pro Ligi karneleri daha sert bir tablo çiziyor: Al Hilal'e 6-0 ve Al Hazem'e 1-0 üst üste mağlubiyetler. Ayrıca bu serinin daha önceki bölümünde Al Nassr'a 2-1 kaybettiler ve Al Fateh ile 0-0 berabere kaldılar. Deplasman ekibi bu beş maçta dokuz gol yedi ve sadece dört gol attı.

Al Ahli - Al-Taawoun: Son kafa kafaya maçlar

Al Ahli, Al-Taawoun ile son karşılaşmalarda üstünlük kurdu. En son karşılaşma Mayıs 2026'da oynandı ve Al Ahli, Suudi Pro Ligi'nde deplasmanda 2-1 kazandı. Turnuvadaki son beş kafa kafaya maça bakıldığında Al Ahli, Al-Taawoun karşısında dört galibiyet aldı; Al-Taawoun'un ise tek galibiyeti bulunuyor ve seride beraberlik yok. Al-Taawoun'un bu serideki tek galibiyeti kendi sahasında, tersine dönen 1-2'lik skorla geldi; bu da genel olarak tek taraflı geçen son dönemdeki tek parlak anları oldu.