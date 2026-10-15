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AFC Şampiyonlar Ligi 1
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Al Ahli-Al-Gharafa maçının biletleri nasıl alınır? AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli
Al-Gharafa

Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Gharafa ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl temin edebileceğinizi öğrenin.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite'de heyecan verici bir kıta mücadelesi daha yaşanacak. Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Ahli, Katar'ın iddialı takımı Al Gharafa'yı Cidde'deki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda ağırlamaya hazırlanıyor. İki takımın da geniş kadrosu ve yıldız oyuncuları, bu karşılaşmayı grup aşamasının en çok beklenen maçlarından biri hâline getiriyor.

GOAL, tribündeki yerinizi ayırtıp maçı yerinde izleyebilmeniz için karşılaşmanın tarihi, stadyum bilgileri ve bilet seçeneklerine ilişkin tüm önemli ayrıntıları derledi.

Al Ahli-Al Gharafa AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

Al Ahli-Al Gharafa maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın ayrıntıları için maç saatine yakın tekrar kontrol edin.

Al Ahli-Al Gharafa maçının biletleri nereden alınır?

Al Ahli'nin AFC Şampiyonlar Ligi Elite'deki iç saha maçlarının resmî biletleri öncelikle Webook platformunda satışa sunuluyor. Webook, Suudi Arabistan'daki büyük futbol etkinliklerinin başlıca bilet satış sağlayıcısı. Taraftarların genel satış başladığında önce resmî siteyi kontrol etmeleri öneriliyor.

Resmî satış platformundaki biletlerin tamamı tükenirse Grintahub gibi ikincil bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

Al Ahli-Al Gharafa maçının biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçlarında bilet fiyatları, tribüne, koltuk konumuna, kategoriye ve maça yönelik talebe göre değişiyor.

Resmî bilet satış platformunda standart giriş biletleri, kale arkası ve üst tribünlerdeki genel seyirci bölümleri için genellikle yaklaşık 20 ila 35 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.

Resmî satışa ayrılan biletler tükenirse ikincil piyasadaki bilet bulunabilirliği taraftar talebine göre değişiyor. Grintahub gibi ikincil platformlarda standart giriş biletleri yaklaşık 50 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.

En uygun fiyatı yakalamak için genel satış açılır açılmaz harekete geçin veya fiyatlar daha fazla değişmeden güvenilir ikincil satış platformlarındaki mevcut biletleri inceleyin.

Al Ahli-Al Gharafa AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Ahli ve Al Gharafa'nın form durumu

Al Ahli, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında FIFA Kıtalararası Kupa'da Mamelodi Sundowns'a 2-1 yenildi; AFC Şampiyonlar Ligi Elite'deki bir önceki karşılaşmasında ise Pakhtakor Taşkent ile 1-1 berabere kaldı. Olumlu tarafta, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Riyadh'ı 5-0 mağlup etti ve Al Hazem'i 3-1 yendi. Al Ahli, bu beş maçta 12 gol atıp sekiz gol yedi.

Al Gharafa, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya formsuz geliyor. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elite'de Al Hilal'e 1-2 yenildi; Stars League'de de Al-Sadd karşısında 1-4'lük ağır bir mağlubiyet yaşadı. Tek galibiyetini Al-Shahaniya karşısında elde etti. Katar ekibi, bu beş maçta beş gol atıp dokuz gol yedi.

AHL

AHL - Form

ALH
K3-1
PAT
B1-1
SFC
K2-1
ALF
K0-4
ALW
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALG

ALG - Form

ALS
K4-1
LUS
B0-0
HIL
K2-1
ALW
K3-2
EST
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Ahli-Al Gharafa: Son karşılaşmalar

İki takım en son 20 Ekim 2025'te AFC Şampiyonlar Ligi Elite'de karşılaştı ve Al Ahli maçı 4-0 kazandı. Al Ahli, bundan önce de Şubat 2025'te aynı turnuvada Al Gharafa'yı 4-2 yenmişti. Kayıtlardaki beş karşılaşmada Al Ahli iki galibiyet aldı, diğer üç maç ise berabere bitti. Suudi Arabistan ekibi, son karşılaşmalarda Katarlı rakibinden belirgin ölçüde daha fazla gol attı.

Kafa Kafaya

Al AhliÇizimAl-Gharafa
2
3
0
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
4
Al-Gharafa badge
Al-Gharafa
ALG
0
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
4
Al-Gharafa badge
Al-Gharafa
ALG
2
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Al-Gharafa badge
Al-Gharafa
ALG
1
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Gharafa badge
Al-Gharafa
ALG
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Gharafa badge
Al-Gharafa
ALG
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
MS
12Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5


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