Al Ahli, 20 Kasım 2026 Cuma günü Cidde’deki Kral Abdullah Spor Şehri’nde Al-Faisaly’yi ağırlayacak.

İki takım arasındaki geçmiş maçlar, Al Ahli’nin Al-Faisaly karşısında genellikle üstün olduğunu gösteriyor. Ancak maçlar çoğu zaman küçük farklarla sonuçlandı. Al-Faisaly’nin alt ligde geçirdiği dönemden önceki son lig karşılaşmalarında ise iki takım sık sık çekişmeli ve bol gollü maçlar oynadı.

Al Ahli - Al-Faisaly maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Al Ahli - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Ahli - Al-Faisaly maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü Cidde’deki Kral Abdullah Spor Şehri’nde oynanacak.

Premier Lig - Hafta 14 20 Kas 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Al Ahli - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Al Ahli - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi maçına bilet almak için şu seçenekleri ve bilet satış platformlarını kullanabilirsiniz:

1. Kulübün resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Al Ahli Saudi FC’nin resmî bilet satış portallarını veya internet sitesini kontrol edin. Kulüpler iç saha maçlarının biletlerini genellikle doğrudan bilet satış ortakları aracılığıyla satışa sunar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Ahli - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Al Ahli - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi maçının resmî satış kanalları ve ikincil bilet piyasasındaki fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Ekonomik ve fiyatı sınırlandırılmış koltuklar: Ligin uygun fiyatlı biletler için zorunlu kıldığı üst sınırlara tabi standart koltuklar için 10 ila 30 SAR.

Standart ve köşe koltukları: Genel giriş düzenindeki yerler, kale arkası görüş açısına sahip koltuklar ve köşe tribünlerindeki yerler için 35 ila 100 SAR.

Yan tribün ve ayrıcalıklı kategoriler: Alt tribünlerin orta bölümündeki ve ana tribündeki koltuklar için 100 ila 350 SAR.

VIP ve ağırlama paketleri: Ayrıcalıklı salon erişimi ve saha manzaralı özel ağırlama hizmetleri için 500 ila 1.500 SAR ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse GrintaHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Standart yeniden satış / genel giriş: 200 ila 500 SAR ve üzeri.

Merkezî konumdaki ve alt tribündeki en iyi yerlerin yeniden satışı: 600 ila 1.200 SAR ve üzeri.

VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: 1.500 ila 2.500 SAR ve üzeri.

Al Ahli - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Ahli - Al-Faisaly: Son durum

Al Ahli, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Wasl’ı 3-1 yendi. Ligde Al Fateh karşısında aldığı 4-0’lık galibiyetin ardından ise Pakhtakor Tashkent ile berabere kaldı. Bu süreçteki tek yenilgisini FIFA Kıtalararası Kupa’da Mamelodi Sundowns karşısında yaşadı. Bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yemesi, hem hücumdaki üretkenliğini hem de savunmada zaman zaman yaşadığı sorunları gösteriyor.

Al-Faisaly, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Al Kholood’u 3-2 yendi. Ancak Al Ittihad ve Al Qadsiah karşısında toplam 4-1’lik skorla aldığı yenilgiler, sezonuna damga vuran istikrarsızlığı ortaya koyuyor. Bu beş maçta yalnızca beş gol atarken altı gol yedi.

Al Ahli - Al-Faisaly: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, Al-Faisaly’nin ev sahipliğinde Ocak 2022’de oynanan Suudi Pro Ligi karşılaşmasıydı ve 2-2 sona erdi. Son beş karşılaşmada üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan Al Ahli daha iyi bir performans sergiledi. Al Ahli bu maçlarda dokuz, Al-Faisaly ise sekiz gol attı.