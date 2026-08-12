Al-Ahli, art arda AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğu yaşayan bir takımla üst lige anında geri dönen bir kulübü karşı karşıya getiren maçta, King Abdullah Sports City'de lige yeni yükselen Abha'yı ağırlıyor. Al-Ahli, Matthias Jaissle'ın sürpriz ayrılığı sonrası bu yaz Newcastle United'ın teknik direktörü olmasıyla birlikte Marino Pusic yönetiminde yeni sezona girerken, Abha ise Pro League'den iki sezon uzak kaldıktan sonra First Division şampiyonluğunu kazanıp doğrudan geri dönmenin moraliyle Cidde'ye geliyor.

GOAL, Al-Ahli Saudi FC ile Abha Club maçının biletlerini hemen alabilmeniz için gereken tüm bilgileri, maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al Ahli - Abha Suudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Al Ahli - Abha Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Ahli Saudi FC - Abha Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anlık online rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeleyen Ticombo üzerinden satın almak. Ticombo üzerinden alışveriş yapmak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu doğrulamanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro League sitesinde ve Al-Ahli'nin özel biletleme uygulaması WeBook üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlamasına 7 ila 10 gün kala yayımlanıyor ve ligin en yüksek ortalama seyirci sayılarından birine sahip bir kulüp için hızla tükenebiliyor. Maç gününe yakın dönemde bileti kaçırma riski yaşamak yerine koltuğunuzu garanti altına almak için Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak mantıklı bir seçenek.

Al Ahli - Abha Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Al-Ahli bilet fiyatları, oturma kategorisine ve talebe göre değişiklik gösteriyor, ancak bu maç için farklı bütçelere uygun seçenekler bulunuyor.

Genel giriş biletleri genellikle 30 SAR ile 90 SAR arasında değişiyor.

Sahayı yandan premium açıyla gören Gold ve Silver kategori koltukların fiyatı genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında oluyor.

Lounge erişimi ve ikramı da içeren VIP ve VVIP ağırlama paketleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Suudi futbolunun geleneksel büyük kulüplerinden birinin yer aldığı çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar maç gününe yaklaştıkça artabiliyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı yakalamanın en iyi yolu Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak.

Al Ahli - Abha Suudi Pro League: Bilmeniz gereken her şey

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