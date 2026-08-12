24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoAl Ahli
King Abdullah Sports City
team-logoAbha
Book Al Ahli vs Abha Tickets
Çeviri:

Al Ahli - Abha maç biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Ahli
Abha

Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Abha ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Ahli, King Abdullah Sports City'de yeni yükselen Abha'yı ağırlıyor. Bu mücadelede üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu olan takım ile en üst lige anında geri dönen bir kulüp karşı karşıya geliyor. Al-Ahli, Matthias Jaissle'ın sürpriz ayrılığının ardından Newcastle United'ın teknik direktörü olması sonrası bu yaz göreve getirilen Marino Pusic yönetiminde yeni sezona giriyor. Abha ise Pro League'den iki sezon uzak kaldıktan sonra First Division şampiyonluğunu kazanıp doğrudan geri dönerek Cidde'ye geliyor.

GOAL, Al-Ahli Saudi FC - Abha Club biletlerini hemen şimdi almanız için gereken tüm bilgilere sahip. Buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

crest
Premier Lig - Hafta 2
King Abdullah Sports City

Al Ahli - Abha Saudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Ahli Saudi FC - Abha Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden geçiyor. Ticombo üzerinden satın alma işlemi, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler ayrıca genellikle Saudi Pro League sitesi ve Al-Ahli'nin WeBook adlı özel biletleme uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor. Ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlama saatinden 7 ila 10 gün önce çıkıyor ve ligin en yüksek ortalama seyirci sayılarına sahip kulüplerinden biri için hızlı şekilde tükenebiliyor. Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, maç gününe yakın dönemde biletsiz kalma riskini almak yerine koltuğunuzu garanti altına almak için mantıklı bir yöntemdir.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League biletleri ne kadar?

Al-Ahli bilet fiyatları, oturma kategorisine ve talebe göre değişiyor. Ancak bu maç için farklı bütçelere uygun seçenekler mevcut.

  • Genel giriş biletleri genellikle 30 SAR ile 90 SAR arasında değişir.
  • Premium kenar çizgisi görüşü sunan Gold ve Silver kategori koltuklar, genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasındadır.
  • Salon erişimi ve ikramın dahil olduğu VIP ve VVIP ağırlama paketleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Suudi Arabistan futbolunun geleneksel büyük kulüplerinden birinin yer aldığı çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar maç gününe yaklaştıkça artabiliyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı yakalamak için Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak en iyi yoldur.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League: Bilmeniz gereken her şey

Al Ahli - Abha form durumu

AHL

AHL - Form

RA
B2-2
VSC
K1-3
FUL
B1-1
DIR
K0-1
ALA
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ABH

ABH - Form

ALH
K2-1
ALT
K2-3
ALS
K2-2
ALH
K1-2
AOR
K0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Ahli - Abha: Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Al AhliÇizimAbha
2
1
2
Premier Lig
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
5
Abha badge
Abha
ABH
1
MS
Premier Lig
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
6
MS
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
2
MS
Premier Lig
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
1
MS
Premier Lig
Abha badge
Abha
ABH
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
MS
13Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Ahli - Abha puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin