Al-Ahli, King Abdullah Sports City'de yeni yükselen Abha'yı ağırlıyor. Bu mücadelede üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu olan takım ile en üst lige anında geri dönen bir kulüp karşı karşıya geliyor. Al-Ahli, Matthias Jaissle'ın sürpriz ayrılığının ardından Newcastle United'ın teknik direktörü olması sonrası bu yaz göreve getirilen Marino Pusic yönetiminde yeni sezona giriyor. Abha ise Pro League'den iki sezon uzak kaldıktan sonra First Division şampiyonluğunu kazanıp doğrudan geri dönerek Cidde'ye geliyor.

GOAL, Al-Ahli Saudi FC - Abha Club biletlerini hemen şimdi almanız için gereken tüm bilgilere sahip. Buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Al Ahli - Abha Saudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Ahli Saudi FC - Abha Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden geçiyor. Ticombo üzerinden satın alma işlemi, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler ayrıca genellikle Saudi Pro League sitesi ve Al-Ahli'nin WeBook adlı özel biletleme uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor. Ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlama saatinden 7 ila 10 gün önce çıkıyor ve ligin en yüksek ortalama seyirci sayılarına sahip kulüplerinden biri için hızlı şekilde tükenebiliyor. Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, maç gününe yakın dönemde biletsiz kalma riskini almak yerine koltuğunuzu garanti altına almak için mantıklı bir yöntemdir.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League biletleri ne kadar?

Al-Ahli bilet fiyatları, oturma kategorisine ve talebe göre değişiyor. Ancak bu maç için farklı bütçelere uygun seçenekler mevcut.

Genel giriş biletleri genellikle 30 SAR ile 90 SAR arasında değişir.

Premium kenar çizgisi görüşü sunan Gold ve Silver kategori koltuklar, genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasındadır.

Salon erişimi ve ikramın dahil olduğu VIP ve VVIP ağırlama paketleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Suudi Arabistan futbolunun geleneksel büyük kulüplerinden birinin yer aldığı çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar maç gününe yaklaştıkça artabiliyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı yakalamak için Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak en iyi yoldur.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League: Bilmeniz gereken her şey

Al Ahli - Abha form durumu

Al Ahli - Abha: Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Al Ahli - Abha puan durumu



