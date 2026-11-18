AGF, 10 Aralık 2026 Perşembe günü FC Twente'yi Randers'daki Cepheus Park Randers'da ağırlayacak.

AGF Aarhus ile FC Twente'nin resmi maç geçmişi sınırlı. İki takım arasındaki en dikkat çekici önceki karşılaşmalar, onlarca yıl önce UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve çekişmeli geçen iki ayaklı eşleşmeye dayanıyor. İki ekip, 2026/27 UEFA Konferans Ligi lig aşamasında yeniden karşı karşıya gelecek ve kış fikstüründeki bu maça farklı form durumlarıyla çıkacak.

AGF-FC Twente maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken tüm ayrıntıları GOAL aktarıyor.

AGF-FC Twente Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

AGF-FC Twente maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Randers'daki Cepheus Park Randers'da oynanacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 15:00 Cepheus Park Randers

AGF-FC Twente Konferans Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan AGF-FC Twente Konferans Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

AGF'nin resmî bilet platformu (ev sahibi kulüp): Maça AGF ev sahipliği yapacağı için biletlere kulübün resmî bilet platformundan (billet.agf.dk) doğrudan ulaşılabilir. Ev sahibi taraftarlarına ve tarafsız seyircilere ayrılan bölümlerin biletleri, kulübün standart satış kanallarından yönetiliyor.

Maça AGF ev sahipliği yapacağı için biletlere kulübün resmî bilet platformundan (billet.agf.dk) doğrudan ulaşılabilir. Ev sahibi taraftarlarına ve tarafsız seyircilere ayrılan bölümlerin biletleri, kulübün standart satış kanallarından yönetiliyor. FC Twente deplasman tribünü: Hollanda ekibini desteklemek için deplasmana gidecek taraftarlara yönelik resmî bilet bilgileri ve kontenjanlar, doğrudan FC Twente'nin resmî bilet mağazası ve kulüp kanalları üzerinden koordine ediliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

AGF-FC Twente Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

AGF-FC Twente Konferans Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

FC Twente deplasman tribünü: Fiyatı 20 € .

Fiyatı . AGF ev sahibi tribünleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 25 € ile 60 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeleniyor:

En düşük fiyatlı / üst tribün koltukları: 80 € ile 95 € arası

Premium ve saha kenarındaki seçkin koltuklar: 160 € ile 240 € arası

VIP ve özel ağırlama paketleri: 250 € ile 450 € ve üzeri

AGF-FC Twente Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

AGF ve FC Twente'nin form durumu

AGF, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; bu serideki bir maçın sonucu belirtilmiyor. Son maçında Süper Lig'de AC Horsens'i 2-0 yenen ekip, öncesinde Konferans Ligi'nde Braga ile 0-0 berabere kaldı. Bu serideki tek yenilgisi, daha önce Broendby IF karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyet oldu. AGF, beş maçta beş gol atıp iki gol yedi.

FC Twente, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazanıp birinde berabere kaldı. Son maçında Eredivisie'de Ajax ile 2-2 berabere kalan ekip, öncesinde Konferans Ligi'nde Pafos FC'yi 3-1 yendi. Bu serinin öne çıkan sonucu, Twente'nin Excelsior karşısındaki 9-0'lık farklı galibiyeti oldu. Beş maçta on dokuz gol atıp dört gol yedi.

AGF-FC Twente: Son karşılaşmalar

Bu maç öncesinde AGF ile FC Twente arasındaki karşılaşmalara ilişkin veri bulunmuyor.