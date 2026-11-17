AFC Bournemouth, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Bournemouth'daki Vitality Stadium'da Viktoria Plzen'i ağırlayacak.

AFC Bournemouth ile FC Viktoria Plzeň'in Avrupa kupalarında daha önce karşılaşmamış olması, bu maçı tarihi bir ilk buluşma hâline getiriyor. İngiliz ve Çek ekipleri arasındaki taktik mücadelenin nasıl şekilleneceği henüz bilinmezken karşılaşma, lig aşamasının ortasında kadro derinlikleri açısından ilgi çekici bir sınav olacak.

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Bournemouth'daki Vitality Stadium'da başlayacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 15:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen Avrupa Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan AFC Bournemouth-Viktoria Plzen Avrupa Ligi maçı için mevcut bilet seçenekleri ve satın alma yolları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: İlk satışa çıkan biletleri, üyelere öncelikli satışları ve resmî ağırlama paketlerini AFC Bournemouth'un resmî internet sitesinden veya bilet gişesinden kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa çıkan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen Avrupa Ligi biletleri ne kadar?

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen Avrupa Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

İlk satıştaki standart giriş biletleri: 35 ila 60 avro.

Kulübün resmî ağırlama paketleri: 120 ila 250 avro ve üzeri.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışa çıkardığı resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Kale arkası veya alt tribün genel giriş biletleri: 465 ila 480 avro.

Yan tribün ve orta saha hizasındaki koltuklar: 530 ila 800 avro ve üzeri.

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen: Takımların form durumu

Bournemouth, oynadığı son beş resmî maçın tamamını kazanarak 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik bir seriyle bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Premier Lig'de Ipswich Town'ı 2-1 yenen ekip, bundan önce Avrupa Ligi'nde Sparta Prag deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönmüştü. Bournemouth bu beş maçta 11 gol atıp yalnızca bir gol yedi ve karşılaşmaların dördünde kalesini gole kapattı.

Viktoria Plzen, son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Çekya Birinci Ligi'nde Sparta Prag ile 1-1 berabere kalan ekip, Avrupa Ligi'nde Lillestroem'i de 1-0 mağlup etti. Plzen bu beş karşılaşmada 12 gol atarken dört gol yedi. Bu tablo, takımın rahatlıkla gol bulabildiğini ancak savunmada bazı zaaflar taşıdığını gösteriyor.

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen: Son karşılaşmalar

AFC Bournemouth ile Viktoria Plzen'in son beş karşılaşmasına ilişkin veri bulunmuyor. Bu maç, iki kulübün bu seviyede birbirine karşı nasıl bir performans sergileyeceğine dair ilk işaretleri verecek.